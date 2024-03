Familiares e amigos se despediram nesta sexta-feira (15) de Dirlene Corrêa de Olivetti - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/03/2024 14:51 | Atualizado 15/03/2024 15:41

DIA, Adelaide Corrêa, filha da vítima, disse que era Durante a cerimônia, familiares e amigos fizeram uma roda de oração no momento do sepultamento. Dirlene estava, que era dona de uma mercearia, estava sentada próximo de um campo de futebol no bairro Jardim Redentor quando foi baleada. Em entrevista ao, Adelaide Corrêa, filha da vítima, disse que era rotineiro a mãe estar sentada no local onde foi atingida

"Ela sempre teve o costume de sentar ali na esquina, ver a paisagem, vender o cafezinho dela... todo dia a tarde ela sentava lá", disse a manicure. Ela não vive na mesma casa da mãe e contou que, segundo os moradores, a polícia já teria entrado atirando.

A mulher chegou a ser socorrida por vizinhos e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Pastor mas, de acordo com a Prefeitura de Belford Roxo, teve uma parada cardiorrespiratória, e mesmo com a manobra de ressuscitação realizada pelos médicos, não resistiu.

Elainne Pereira, vizinha e amiga de Dirlene, reiterou que os policiais entraram na comunidade já atirando e que Dirlene se assustou, tentou correr e foi atingida. Os agentes ainda teriam impedido o socorro à vítima.

"Nossos amigos a ouviram pedindo ajuda agonizando e correram pra ajudar. Depois de muito tempo, os policias deixaram levá-la, mas já era tarde. Nossa amiga se foi covardemente por quem deveria proteger. Isso não pode ficar assim, não cairá no esquecimento. Queremos justiça! Me recuso a acreditar que vai ser mais uma pessoa taxada como (morta por) bala perdida, mas sabemos que não foi assim. Entraram para matar e mataram uma pessoa do bem", relatou.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) faziam patrulhamento na Estrada das Pedrinhas quando criminosos atiraram contra a equipe. Segundo a PM, houve confronto e, após o fim dos disparos, a comerciante foi encontrada ferida. A corporação destacou que instaurou um procedimento interno para apurar os fatos e que está contribuindo com as investigações da Polícia Civil.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A instituição informou que diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer o fato.