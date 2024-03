Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/03/2024 16:00

Rio- O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, segue internado em estado grave, de acordo com o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul. Ele foi baleado durante o sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio , na terça-feira da semana passada (12).

A unidade de saúde informou que Bruno permanece ainda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando sinais de estabilização, já sem medicamentos para manter a pressão arterial, mas ainda em ventilação mecânica.

O homem passou por outras duas unidades antes de chegar ao Samaritano Botafogo. No dia em que foi baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Depois, ele deu entrada no Instituto Nacional de Cardiologia para avaliar se passaria por uma intervenção cardíaca, que foi descartada.

Durante a primeira cirurgia no Souza Aguiar, Bruno foi operado por três equipes médicas e precisou de pelo menos seis bolsas de sangue.