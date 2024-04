Erika foi transferida para o presídio nesta sexta-feira (17) onde aguardará a audiência de custódia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Erika foi transferida para o presídio nesta sexta-feira (17) onde aguardará a audiência de custódiaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

"Ele ainda não foi identificado, mas vamos descobrir quem foi esse motorista e ele vai ser ouvido. Ele vai poder esclarecer, se ajudou a botar no carro, se quando ele pegou a pessoa estava viva ou não", explicou. Rio - A Polícia Civil busca identificar o motorista de aplicativo que levou a mulher com idoso morto a um banco em Bangu , na Zona Oeste, nesta terça-feira (17). A acusada, Erika de Souza Vieira Nunes, alega que o homem chegou vivo à agência bancária. Segundo o delegado Fábio Luiz, responsável pela investigação, o depoimento do condutor vai ajudar a esclarecer o caso."Ele ainda não foi identificado, mas vamos descobrir quem foi esse motorista e ele vai ser ouvido. Ele vai poder esclarecer, se ajudou a botar no carro, se quando ele pegou a pessoa estava viva ou não", explicou.

Erika foi transferida para o presídio nesta quarta-feira (17), onde aguardará pela audiência de custódia. Ainda pela manhã, alguns de seus familiares estiveram na delegacia, mas não quiseram gravar entrevistas.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver após tentar sacar um empréstimo de R$17 mil. No banco, funcionários desconfiaram da cena e chamaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.



Na delegacia, ela afirmou ser sobrinha e cuidadora do idoso identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, mas na documentação obtida pelo delegado, Erika aparece como prima.



"Ela fala que foi um caso de registro mal feito e afirma que o idoso estava vivo, e que foi ele que quis ir pegar o dinheiro do seguro que já tinha sido realizado no dia 25 do mês passado. Mas, no vídeo dá para ver claramente que ele já estava morto, então essa alegação dela, só nesse vídeo, já dá pra ver que não procede", reforça Fábio.

Veja o vídeo:

Érika de Souza Vieira Nunes levou o corpo de Paulo Roberto, de 68 anos, a uma agência bancária do Itaú, em Bangu, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil no nome dele. Ela foi encaminhada para a delegacia prestar depoimento.



O caso foi registrado na 34ºDP (Bangu). Ainda de acordo com o titular da especializada, o laudo da perícia apontou indícios de que a vítima estava morta há pelo menos duas horas. Até o momento, o corpo do idoso ainda permanece no IML de Campo Grande.

"Tudo indica que ela cuidava dele e era responsável por isso, informalmente alguns outros familiares vieram e falaram isso. Ela chegou a dizer que ele tinha problemas de saúde e que ficou internado dias atrás. Tudo vai ser investigado", reforçou o delegado.

As investigações estão em andamento também para identificar a causa da morte e como o empréstimo foi feito.



A defesa de Erika, representada pela advogada Ana Carla Correa, reforça que a cliente cuidava do tio e que ele chegou vivo ao banco.