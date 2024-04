Policiais militares realizam operações em diversas comunidades do Rio - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 09:48 | Atualizado 24/04/2024 09:53

Rio - Agentes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, realizam uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), 22 escolas precisaram suspender o funcionamento e centenas de alunos ficaram sem aula.

Além da Maré, diversas comunidades das zonas Norte e Oeste, Baixada Fluminense e Região Metropolitana estão sendo alvo da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o objetivo das ações é reprimir o roubo de veículos e interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais nas regiões.

Em Niterói, na Região Metropolitana, policiais do 12º BPM (Niterói) estão no Complexo do Fonseca. Durante a ação, um fuzil foi apreendido. No entanto, a PM ainda não informou sobre prisões ou confrontos.

Na Zona Norte, a equipe da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) está realizando uma operação no Morro São João, no Engenho Novo. Já os militares do 3º BPM (Méier) estão no Morro do Urubu , em Pilares.

Os agentes do 18º BPM (Freguesia) fazem uma ação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Nesta, segundo a PM, também não há registro de prisões, apreensões ou tiroteio.

Na Baixada Fluminense, o 15º BPM (Duque de Caxias) realiza uma operação nas comunidades do Trevo das Missões e Beira Mar, em Duque de Caxias.

Reflexo das operações

De acordo com a SME, além dos 22 colégios fechados na Maré, três escolas no Morro do Urubu também não abriram as portas. Já na Cidade de Deus, uma unidade foi impactada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, no Complexo da Maré, também suspendeu o funcionamento.

*Em atualização