Antônia Edvânia, mãe de Luis Felipe, participou do protesto - Divulgação

Publicado 12/05/2024 11:57 | Atualizado 12/05/2024 13:16

Rio – Familiares e amigos do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, morto após ser baleado em uma tentativa de assalto no último domingo (5) no Flamengo , Zona Sul do Rio, organizaram um protesto neste sábado (11) cobrando justiça. A caminhada se iniciou depois da realização da missa de sétimo dia, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, indo até o Palácio Guanabara, em Laranjeiras.

O grupo levou cartazes com os dizeres "Filho, você sempre será amado"; "Justiça para Luis Felipe" e cobranças por mais segurança pública. Pessoas vestiram camisas em homenagem ao personal.

Ao DIA, a estudante de biomedicina e namorada de Luis, Victória Mendes, falou sobre o sentimento durante o protesto. "Na caminhada, assim como em todos os momentos desde o ocorrido, eu tive a sensação de não estar sozinha e saber que ele estava ali, e que moveríamos mares e rios por ele. Queria que o Luís visse isso em vida, mas quero acreditar que lá de cima ele está orgulhoso e feliz em saber a proporção que isso tomou, o quanto ele é amado. Isso nos conforta um pouco, essa sede de justiça, essa luta por ele", afirmou.

A namorada cobrou atenção dos agentes da segurança pública para o problema. "É duro saber que não se trata só disso. Se trata de um país desestruturado para evitar que roubem e que matem. Não é sobre nos defender disso, é sobre evitar isso. Aqui não existem diversas coisas que poderiam ajudar nisso, além da falta de policiamento. Eu peço atenção para a gente. Não só para eventos e pessoas importantes, porque afinal, toda vida é importante, e várias são tiradas diariamente. Eu quero atenção para isso, quero cuidado. Para que outras mães, namoradas e amigos não sofram como nós."

O personal foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, atingido com dois tiros no tórax. Após ter uma hemorragia grave, ele veio a óbito na noite do mesmo dia. Este ocorrido foi comunicado à família apenas na manhã do dia seguinte, o que causou o afastamento de um funcionário da unidade de saúde e a abertura de uma sindicância interna para apurar o que aconteceu.

Luis Felipe foi sepultado na tarde da última terça-feira (7) , no Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi, no Centro do Rio. Familiares e amigos cobraram justiça, gritaram "Viva, China!", o seu apelido, e cantaram o hino do Flamengo, seu time de coração.

Luis era filho único, formado em Educação Física e trabalhava como professor em uma academia do bairro de Laranjeiras, localidade onde morava. O rapaz postava vários registros jogando bola, que também era uma de suas paixões, além de diversas fotos com a namorada. Ele costumava ir ao Aterro do Flamengo com frequência.