Técnicos da Águas do Rio atuam no reparoReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 13/05/2024 12:38 | Atualizado 13/05/2024 12:39

Rio - Moradores da Rua das Graças, no Bairro de Fátima, no Centro do Rio, foram surpreendidos por um vazamento de água nesta segunda-feira (13). Segundo relatos, o problema começou durante a madrugada, quando observaram a água jorrando da tubulação.



Uma equipe técnica da concessionária responsável pelo abastecimento na região, a Águas do Rio, foi deslocada para o local para realizar os reparos necessários na tubulação afetada. Desde o início da manhã, os técnicos atuam para conter o vazamento e evitar maiores transtornos.



Até o momento, não houve registro de falta d'água na região. Segundo a empresa, não houve interrupção no fornecimento de água, uma vez que o problema foi identificado e já está sendo reparado.

Reparos em tubulações

implementação de 266 válvulas em pontos estratégicos da cidade do Rio. O objetivo das obras é reduzir vazamentos causados pela alta pressão nas tubulações e direcionar a água de maneira homogênea para toda a Região Metropolitana. A Águas do Rio começou no último dia 25 a. O objetivo das obras é reduzir vazamentos causados pela alta pressão nas tubulações e direcionar a água de maneira homogênea para toda a Região Metropolitana.

A concessionária estima que há uma perda de 19 bilhões de litros de água por mês por causa de vazamentos. Isso seria o suficiente para abastecer cerca de 4 milhões de pessoas, o equivalente, em média, a 1 milhão de residências.



Os novos equipamentos vão separar as tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região. O cronograma das obras vai até novembro.