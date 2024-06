Após Flamengo x Vasco, um grupo de torcedores foi alvo de tiros na Rua Visconde de Niterói, na Mangueira - Reprodução / Google

Após Flamengo x Vasco, um grupo de torcedores foi alvo de tiros na Rua Visconde de Niterói, na MangueiraReprodução / Google

Publicado 03/06/2024 08:57 | Atualizado 03/06/2024 09:03

Rio - Após o jogo entre Flamengo e Vasco , que aconteceu no Maracanã, na tarde deste domingo (2), torcedores foram alvos de tiros na Mangueira, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, suspeitos que estavam dentro de um carro efetuaram diversos disparos contra o grupo. Na ocasião, um homem ficou ferido e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca.

De acordo com a PM, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro da Mangueira (UPP/Mangueira) foram acionados por moradores para a ocorrência, que aconteceu na Rua Visconde de Niterói.

Após os tiros, o policiamento foi reforçado na região e o caso registrado na 17ª DP (São Cristóvão). Em nota, a Polícia Civil informou que "diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos".

Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para socorrer o homem. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

PM prende mais de 30 após briga de torcedores



A Polícia Militar prendeu 31 suspeitos de participar da briga entre torcidas, neste domingo (2), horas antes do clássico entre Flamengo e Vasco. Segundo a corporação, nos arredores do Maracanã, equipes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) conduziram 16 membros de uma organizada do Flamengo, atualmente vetada de ir aos estádios, ao Juizado Especializado do Torcedor e Grandes Eventos (Jecrim).

Na Ponta da Areia, em Niterói, na Região Metropolitana, PMs conduziram 12 membros de torcida organizada do Vasco, também com medida restritiva às praças esportivas, à 76ª DP (Niterói) após uma briga com torcedores rivais.



Na Penha, também na Zona Norte, agentes da UPP Alemão prenderam um integrante de torcida organizada do Flamengo na Rua Leopoldina Rêgo. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 e os policiais o levaram para a 21ª DP (Bonsucesso).

Nas imediações de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense, equipes do 20° BPM (Mesquita) estabilizaram uma confusão entre torcedores. Os militares prenderam dois suspeitos e apreenderam três bombas artesanais. A ocorrência foi apresentada na 53ª DP (Mesquita).