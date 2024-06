Leonardo Rodrigues Pereira, vulgo Dogão, é um dos presos na operação - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/06/2024 07:54 | Atualizado 20/06/2024 10:29

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira (20), no Morro do Dendê, que mira traficantes acusados de extorquir motoristas de aplicativo na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Até o momento, três criminosos foram presos.

Entre os presos, dois foram identificados como Leonardo Rodrigues Pereira, vulgo Dogão, e Anderson dos Santos Barbosa.

De acordo com as investigações, os alvos pertencem à facção Terceiro Comando Puro (TCP) e atuam como narcomilicianos na região, comercializando drogas e extorquindo motoristas por meio de ameaças com armas, homicídios e tortura das vítimas.



Os criminosos lucram com a cobrança ilegal de “taxas”, para tentar controlar o serviço de transporte por aplicativo na região. Os motoristas eram abordados por motociclistas envolvidos com o crime e levados para o interior da comunidade. Lá, traficantes iniciavam uma série de extorsões em troca do direito de atuar na Ilha.

"Depois que o motorista cedia a essas exigências, eles então entregavam adesivos para que eles não fossem mais abordados pelos criminosos e assim estariam, de certa forma, na visão deles, habilitados ou permitidos a circularem na região", destacou o delegado Felipe Santoro, delegado titular da 37ª DP (Ilha do Governador).

Agentes da 37ª DP são responsáveis pela ação, batizada de "Operação Bandeira Livre", que visa cumprir cinco mandados de prisão preventiva contra os criminosos. Policiais das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC); Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também participam.



"Nós cumprimos três desses [cinco] mandados, ainda faltam dois. Estamos efetuando diligências a fim de cumprir esses dois mandados que ainda estão pendentes. Nós ainda cumprimos um outro mandado de prisão, que foi localizado no interior da comunidade, mas não diz respeito à Operação Bandeira Livre", explicou o delegado.

Segundo o delegado, todos os presos foram reconhecidos pelas vítimas. "A gente não tem qualquer dúvida de que fazem parte dessa organização criminosa que vem extorquindo reiteradamente os motoristas aqui na Ilha do Governador".

Com as prisões, o esperado é que motoristas de aplicativo voltem a circular com tranquilidade na região, já que não há qualquer restrição de circulação e nenhum alerta que impossibilite a atuação na localidade.

Além disso, o delegado destacou que a organização está sendo desmantelada para que não surjam novos criminosos ocupando o lugar dos que foram presos.

"A gente acredita que esses fatos não mais se repetirão. Nós estamos efetuando diligências para prender o mentor dessa organização, que seria o Neves. Temos identificados outros integrantes que serão indiciados pela prática e também serão requeridas as prisões", disse Santoro.