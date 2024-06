Duas das três vítimas seguem internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Arquivo / Agência O DIA

Publicado 20/06/2024 14:40

O PM foi baleado na cabeça, na manhã desta quarta-feira (19), após sofrer uma tentativa de assalto. Devido ao disparo, ele ficou sem audição. O agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ainda em São Gonçalo, lúcido e estável. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), ele segue internado na unidade com o mesmo quadro.

Jéssica também foi atingida nesta quarta-feira (19), mas desta vez por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no bairro Guaxindiba. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) realizava uma operação para retirar barricadas na Rua Magalhães Luís quando houve o confronto com os suspeitos.

A mulher foi baleada na perna. Ela também foi socorrida e levada ao Heat onde passou por cirurgia. Jéssica tem quadro de saúde estável nesta quinta-feira (20) após o procedimento ser realizado sem intercorrência.

Já Taciana ficou ferida depois que foi atingida por uma bala perdida, na terça-feira (18), enquanto estava no trabalho na região do Morro do Castro. Ela deu entrada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde permanece com o mesmo quadro nesta quinta.

Investigações

Os três casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil. A 74ª DP (Alcântara) investiga as situações do PM e de Jéssica. O objetivo é identificar o grupo que tentou assaltar o agente e atirou contra ele, além de saber de onde partiu o tiro que acertou a mulher.

Já a ocorrência que vitimou Taciana é investigada pela 73ª DP (Neves). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para identificar a origem do disparo que feriu a mulher.