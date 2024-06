Cerimônia marcou inauguração de estúdio no Polo Cine Vídeo, na Barra da Tijuca - Divulgação

Rio - A produção audiovisual carioca recebeu um investimento de R$ 34 milhões nesta quarta-feira (19), Dia do Cinema Brasileiro. O anúncio foi feito durante a inauguração do estúdio 8 do Polo Cine Vídeo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. As inscrições para os editais do Pró-Carioca Audiovisual 2024 começam em julho e vão até agosto.

Segundo a prefeitura, a verba será destinada a investimentos na produção de filmes de longa e curta metragem, séries, documentários e jogos eletrônicos, além de desenvolvimento de projetos, formação profissional, mostras e festivais.

Os produtores que desejarem receber esses investimentos podem realizar inscrição no programa Pró-Carioca Audiovisual 2024, através do site da Riofilme, onde os editais se encontram em Consulta Pública até sexta-feira (21). As inscrições abrem em 1º de julho e encerram no dia 5 de agosto.

A cerimônia de inauguração do estúdio 8 do Polo Cine Vídeo contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do prefeito Eduardo Paes, da ministra da Cultura Margareth Menezes, entre outras autoridades e representantes do setor audiovisual.

"Temos muito a comemorar com a retomada desse setor que é estratégico economicamente e que faz o Rio pulsar nos corações mundo a fora. A produção cinematográfica carioca é responsável por 70% da bilheteria do cinema brasileiro. Superamos Paris em número de filmagens", comemorou Eduardo Paes.

Conforme o cronograma de obras divulgado pela Quanta, que administra o espaço, ainda estão previstas as inaugurações de mais quatro blocos. Em setembro, será entregue o bloco 3, enquanto em dezembro será a vez dos blocos 1 e 2, sendo o último entregue em março de 2025. Ao todo, serão 16 estúdios no polo.

"Nós vamos tratar a cultura com seriedade e respeito. Porque um país que não tem cultura, que não investe nesse tema, na verdade não se transforma num país. O povo não é povo, é massa de manobra. A cultura politiza e refresca a cabeça das pessoas", disse o presidente Lula.

Ainda de acordo com a prefeitura, os investimentos no setor do audiovisual movimentaram mais de R$ 570 milhões na economia do município nos últimos três anos. Isso ajudou a realizar reformas e reaberturas de alguns tradicionais cinemas de rua, como o CineCarioca Nova Brasília , no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, e do Cine Santa , em Santa Teresa, na Região Central da cidade.

De acordo o cronograma do edital "Viva o Cinema de Rua!", lançado pela Secretaria de Cultura, na próxima sexta-feira (28) será reinaugurado o Cine Penha, na Zona Norte do Rio, que está fechado desde 2006. Já em agosto, será inaugurado o CineCarioca José Wilker, que vai disponibilizar duas salas de cinema de rua em Laranjeiras, na Zona Sul.