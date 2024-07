Ferro-velho localizado em Santíssimo não tinha licença para operar - Alexandre Simonini / Detran.Rj

Ferro-velho localizado em Santíssimo não tinha licença para operarAlexandre Simonini / Detran.Rj

Publicado 03/07/2024 08:51

Rio - Um ferro-velho irregular que funcionava na Avenida Santa Cruz, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio, foi interditado por agentes do Detran.Rj e do governo do Estado, nesta terça-feira (2).

Segundo o órgão fiscalizador, o proprietário do estabelecimento, que não tinha licença para operar, cometia crimes ambientais, ao derramar óleo e outros insumos poluentes no solo, e furtava energia. Além disso, também foi constatada a falta de notas fiscais de algumas peças.

O responsável do ferro-velho, que tinha várias passagens pela polícia, foi levado à 34ª DP (Bangu) para prestar esclarecimentos. Ainda de acordo com o Detran.Rj, após o fechamento do local, todas as carcaças de automóveis e peças foram removidas para destruição em empresas cadastradas junto ao órgão.

Essa é a 19ª ação da "Operação Desmonte", criada em agosto de 2023. Até o momento, a fiscalização interditou 45 ferros-velhos e apreendeu mais de cem motores roubados e veículos roubados, além de 700 toneladas de sucatas "sem procedência".

O Detran.Rj ressaltou que os responsáveis pelos estabelecimentos fiscalizados "são orientados para que busquem a regularização", e que a documentação necessária se encontra na aba "desmonte", no site do órgão.