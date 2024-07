PM foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas após ser baleado em casa - Arquivo/ Agência O Dia

PM foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas após ser baleado em casaArquivo/ Agência O Dia

Publicado 07/07/2024 13:07

Rio - O policial militar baleado após ter a casa invadida permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, neste domingo (7). Cláudio Castro da Cruz foi atingido por bandidos que tentavam assaltar a residência, na última sexta-feira (5), em Vista Alegre, na mesma região. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro do agente é considerado grave.

O PM teria visto os criminosos pela câmera de segurança e tentou impedir a ação, mas acabou baleado. Equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para a residência e informados pela filha de Cláudio que o pai teria sido atingido por dois criminosos que invadiram o quintal da casa. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) realizou perícia no local, os agentes buscam imagens das câmeras de segurança e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos e identificar os autores do crime.