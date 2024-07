Polícia cumpre seis mandados de prisão temporária - Divulgação

Publicado 08/07/2024 08:50

Rio - Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta segunda-feira (8) cumpre seis mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que invadiu o sistema interno do Banco do Brasil para praticar crimes. Até a publicação deste texto, três pessoas haviam sido presas.



As investigações se iniciaram após a prisão em flagrante de um terceirizado da instituição logo após ter instalado um dispositivo eletrônico na rede do banco. Os criminosos aliciavam funciorários para conseguirem acessar a rede de diversas agências. Os suspeitos também compravam credenciais e chegaram a pagar R$ 100 mil por uma delas.



A polícia descobriu que o grupo tem diversas células e vem praticando sistematicamente dezenas de crimes em todo território nacional, causando prejuízos milionários à instituição financeira.



Ao longo da investigação foram identificados líderes da associação criminosa, responsáveis pelo aliciamento e pagamento de funcionários, por acessar o sistema bancário e realizar operações como troca de biometria, foto e documentos de clientes. Posteriormente, os criminosos aplicavam técnicas para realizarem saques e transferências de valores.



Os presos foram indiciados por invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

A Operação Firewall é coordenada pelo titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegado Moysés Santana, com apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE)



A inteligência da instituição financeira vem realizando ações para bloquear a ação dos criminosos e vem colaborando e auxiliando as investigações.