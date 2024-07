Semana no Rio começou nublada, com máxima prevista de 27°C e mínima de 18°C - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O DIA

Semana no Rio começou nublada, com máxima prevista de 27°C e mínima de 18°CReginaldo Pimenta / Arquivo Agência O DIA

Publicado 08/07/2024 08:56 | Atualizado 08/07/2024 08:58

Rio - A semana na cidade começou nublada e com temperatura amena, e a previsão aponta que este deverá ser o cenário até quarta-feira (10), segundo o Alerta Rio. A máxima prevista para esta segunda-feira (8) é de 27°C, com mínima de 18°C e ventos fracos a moderados. Foi registrada uma queda de 4°C em relação ao domingo (7), que teve o céu um pouco mais claro e máxima de 31°C.

Houve registro de chuva fraca nesta manhã em alguns pontos da cidade, na Rocinha e Vidigal, na Zona Sul, Alto da Boa Vista, na Zona Norte e Barra da Tijuca e Recreio, na Zona Oeste. Além disso, algumas áreas de Jacarepaguá e Santa Cruz, também na Zona Oeste, amanheceram com névoa úmida. No entanto, não há mais previsão de chuva para o resto do dia.

O tempo na capital está sendo influenciado por uma área de baixa pressão no oceano, que provoca o aumento da nebulosidade. Esta terça-feira (9) deve amanhecer com chuva fraca a moderada em algumas regiões do Rio. A temperatura deve subir um pouco, com máxima prevista de 29°C e mínima de 17°C, e os ventos continuam moderados, a 7 km/h.

A quarta-feira (10) será um pouco mais quente em relação aos dias anteriores, com máxima de 31°C e mínima de 17°C. Apesar disso, o tempo segue cinza e a previsão do Alerta Rio é de chuva fraca a qualquer momento do dia em vários pontos da cidade.

O sol deve voltar a brilhar na quinta-feira (11), trazendo mais calor, com máxima de 33°C, e interrompendo a chuva, que deve voltar a cair já na sexta (12) durante a manhã. Também há uma queda de temperatura prevista para este dia, com máxima de 29°C, 4°C a menos do que no dia anterior.