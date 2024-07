Servidores fazem protesto em frente ao Hospital do Andaraí - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Rio - Um protesto de servidores da saúde marcou o primeiro dia de transferência da gestão do Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio, que passa a ser compartilhada, nesta segunda-feira (8), entre o Governo Federal e a prefeitura por 90 dias. O período de adaptação poderá ser prorrogado sucessivas vezes até que a gestão dos serviços de saúde da unidade ficará exclusivamente com o município do Rio de Janeiro.

A municipalização do hospital provocou protesto por parte dos servidores federais, que estão de greve há mais de 40 dias . A portaria que transfere os serviços do órgão público federal para o municipal foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (5).

Neste primeiro momento, os contratos administrativos federais que tenham por objeto o Hospital do Andaraí serão mantidos até o final das vigências ou até que haja a solicitação de seu encerramento pela Prefeitura do Rio.



O compartilhamento entre a prefeitura e o governo inclui gestão de contratos, abastecimento de insumos e alimentação, compra de remédios e manutenção do prédio e dos equipamentos. Durante o prazo de 90 dias serão providenciados os atos definitivos da cessão de uso dos bens móveis e imóveis do Hospital do Andaraí, assim como a disponibilização de servidores federais.

A finalização da transferência será determinada em conjunto pelo secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, e pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde do ministério, Adriano Massuda.



Greve e reestruturação

Servidores federais iniciaram uma greve em maio deste ano nos hospitais dos Servidores, Cardoso Fontes, na Zona Oeste, Andaraí e Bonsucesso, na Zona Norte, Lagoa e Ipanema, na Zona Sul.

No último dia 28, a ministra já havia informado que apresentará um programa de reestruturação dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro. Um comitê gestor trabalha nos problemas identificados pela pasta, que anunciou parcerias com a Prefeitura do Rio, com a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), a Fiocruz e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), com a promessa de mais medidas ao longo das próximas semanas.