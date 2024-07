Quiosque Olívia & Cia será reaberto após incêndio - Divulgação / Orla Rio

Publicado 16/07/2024 12:34 | Atualizado 16/07/2024 12:35

Rio - Seis novos quiosques à beira-mar serão inaugurados, entre julho e setembro, nas praias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste e de São Conrado, na Zona Sul da cidade. Os estabelecimentos serão administrados pela Orla Rio, concessionária responsável por outros 309 quiosques e 27 postos de salvamento, do Leme ao Pontal.



O primeiro espaço inaugurado deve ser o Bom Sabor, na Barra, ainda em julho. O restaurante, com foco em gastronomia praiana, ficará na Avenida Lucio Costa, em frente à Rua Hercílio Gonçalves.



Posteriormente, o Quiosque do Alfa, no mesmo estilo, também será inaugurado na Avenida Lucio Costa, em frente ao número 8.000. O bairro ainda receberá o quiosque Muah, de comida mediterrânea, em frente à Rua Pierre Plancher, e a primeira unidade da sorveteria Bacio di Late na Barra, na Avenida do Pepê, altura do número 1.360.

Segundo a concessionária, há previsão para inauguração de outro quiosque, ainda sem nome, que ficará na Avenida Lucio Costa, em frente ao número 6.900.