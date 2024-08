Veículo envolvido no acidente - Reprodução

Publicado 18/08/2024 11:43

estado gravíssimo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (16) e um deles, de 12 anos, morreu no local. Rio - Dois dos quatro adolescentes atropelados por um caminhão enquanto andavam de bicicleta no Arco Metropolitano , na altura do bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, estão internados em. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (16) e um deles, de 12 anos, morreu no local.

As três vítimas foram levadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Em um boletim divulgado neste domingo (18), a unidade informou que J.P.M.R., de 14 anos, deu entrada na unidade com múltiplas fraturas de mandíbula, pneumotórax bilateral e sinais de broncoaspiração. Ele estava internado no CTI em grave estado geral, mas o quadro evoluiu para gravíssimo. A vítima segue sedada, entubada, com dreno de tórax bilaterais e sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar.

precisou ser abordado pela neurocirurgia em emergência. No momento, ele segue internado no CTI, sedado, entubado e em estado gravíssimo. O jovem W.F.C.S., 12 anos, apresentou uma piora no quadro clínico ainda na tarde deste sábado (17) . Ele chegou à unidade com fratura de osso temporal e hemorragias. Segundo a direção, o rapaz está no CTI pediátrico eNo momento, ele segue internado no CTI, sedado, entubado e em estado gravíssimo.

A terceira vítima, G.P.B.C., de 11 anos, deu entrada apresentando edema facial e múltiplas fraturas no rosto. No momento, o paciente segue em grave estado geral, sedado, entubado e evoluiu para uma instabilidade hemodinâmicamente. Ele segue internado no CTI pediátrico, recebendo acompanhamento conjunto com bucomaxilo e a equipe multidisciplinar do hospital.

Despedida

O adolescente J.M, de 12 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, foi sepultado na tarde deste sábado (17), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.

O jovem jogava futebol na escolinha Verdão Austin, em Nova Iguaçu. Por meio das redes sociais, eles publicaram uma homenagem: "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nosso querido atleta Juan Miguel. Sua alegria deixou uma marca inesquecível em nosso time. Nossas condolências à família e aos amigos. Descanse em paz, craque".

O Colégio Estadual Santa Rita de Cassia, onde a vítima estudava, também lamentou o ocorrido: "Com pesar recebemos a notícia de que nosso aluno Juan Miguel faleceu nesta sexta-feira. Expressamos nossas condolências aos familiares e enviamos pensamentos positivos aos outros envolvidos no acidente e que estão hospitalizados".

Nos comentários, os amigos não seguraram a emoção. "Sonhador e cheio de vida pela frente, descanse em paz", escreveu uma pessoa próxima ao rapaz. "Que Deus conforte toda família dele, todos amigos e toda família Verdão. Oremos pelos meninos que estão internados lutando pela vida. Ainda sem palavras para expressar os sentimentos", comentou outro.

Relembre o acidente

Quatro adolescentes foram atropelados por um caminhão na noite desta sexta-feira (16), no Arco Metropolitano, altura do bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles, de 12 anos, morreu no local. Segundo a EcoRioMinas, concessionária que administra a via, o grupo estava andando de bicicleta no trecho.



Os quartéis de Belford Roxo e São João de Meriti foram acionados às 19h15. No local, três meninos foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Já o outro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via.

O atropelamento é investigado pela 58ª DP (Posse). O motorista do caminhão, de 31 anos, ficou ileso. Ele prestou socorro aos adolescentes e foi conduzido à delegacia para dar depoimento.