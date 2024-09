Acidente ocorreu na Rua Dona Isabel, próximo à Estação Bonsucesso - Google Street View

Publicado 10/09/2024 12:35 | Atualizado 10/09/2024 13:39

Rio - José Fernandes, de 82 anos, morreu atropelado por um ônibus enquanto tentava atravessar a Rua Dona Isabel, na manhã desta terça-feira (10), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.



O acidente ocorreu com um coletivo da linha 483 – Penha x General Osório. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 10h41 e, chegando no local, encontraram José morto.



Segundo o Centro de Operações Rio, a Rua Dona Isabel ficou parcialmente interditada na altura da Estação Bonsucesso, sentido Linha Amarela. Por conta disso, o trânsito ficou congestionado no trecho. A Guarda Municipal e a Polícia Civil foram acionadas.

Policiais do 22º BPM (Maré) foram chamados para verificar um acidente de trânsito com vítima. A área foi isolada para perícia.



O Rio Ônibus, por meio de nota, informou que "lamenta profundamente o ocorrido. A empresa aguarda resultado de perícia técnica para entender a dinâmica do acidente." Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de José.