Delegado Marcus Amim na posse do novo secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, na última sexta-feira (6) - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 11/09/2024 08:02 | Atualizado 11/09/2024 08:14

Rio - O delegado Marcus Amim, ex-secretário da Polícia Civil, vai ser o responsável por coordenar o Departamento de Segurança da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Em nota, a Casa afirmou que Amim é um profissional experiente, qualificado e que reúne plenas condições para comandar o setor.

. Quando nomeado, o projeto que altera o artigo 16 da Lei Complementar 204, a Lei Orgânica da Polícia Civil precisou ser aprovado. A alteração, proposta pelo Governo do Estado na véspera, permitia que delegados com menos de 15 anos no exercício da função assumissem o comando da Secretaria de Polícia Civil. Com isso,