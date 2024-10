Kit de premiação do evento - Divulgação

Kit de premiação do eventoDivulgação

Publicado 08/10/2024 16:20 | Atualizado 08/10/2024 16:54

Rio - A Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio, recebe no próximo dia 20 de outubro (domingo) a primeira "Corrida e Caminhada Contra a Fome", que será realizada a partir das 7h. As inscrições custam R$ 60 e toda a renda será revertida em cestas básicas que vão transformar o Natal de milhares de famílias no país que não têm o que comer. O evento, promovido pela Ação Cidadania é o lançamento nacional da campanha Natal Sem Fome.

Atualmente, 64 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, quase 9 milhões vivendo em situação de fome, principalmente mulheres e crianças. No estado do Rio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 24% dos domicílios estão em algum grau de insegurança alimentar, com 468 mil famílias fluminenses vivendo em insegurança alimentar moderada ou grave, a pior marca da região Sudeste, junto com São Paulo.

Este ano, quem participar da Corrida e Caminhada Contra a Fome será visto e inspirado pela estátua do Betinho, na Praia de Botafogo, que simboliza a fábula do Beija-Flor, tantas vezes contada por ele. Nela, o sociólogo conta que é possível combater o incêndio na floresta se cada um fizer a sua parte. Apesar das provas serem individuais, a corrida é uma atividade coletiva.

Atração Final

O encerramento da corrida será com o bloco Fogo & Paixão, conhecido por reunir milhares de pessoas no carnaval carioca, tocando grandes sucessos da música brega. Quem participar da festa também pode contribuir para a campanha Natal Sem Fome, doando 1 kg de alimento não perecível nos pontos de coleta disponíveis no evento. Também estão previstas recreação para crianças e atividades infantis.

Premiação

O kit da Corrida e Caminhada Contra a Fome inclui 01 (uma) camiseta, 01 (uma) gymsack, 01 (um) número de peito, 04 (quatro) alfinetes, 01 (um) chip de cronometragem e 01 (uma) medalha (somente para o atleta que completar a prova). Os três primeiros colocados em cada modalidade (homens e mulheres) também receberão um troféu. O percurso está dividido em 1 km (caminhada), 3 km (corrida e caminhada) e 5 km (corrida).

As modalidades terão início a partir das 7h e a idade mínima para participar é de 16 anos. As inscrições vão até o dia 18 de outubro. Podem participar da ação profissionais e amadores, e todos podem contribuir com a maior campanha solidária de alimentos da América Latina. As inscrições podem ser feitas através do site www.acaodacidadania.org.br/corrida.