Polícia Civil concluiu que o motorista Criciune Freires de Barros foi vítima de latrocínioReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 21/11/2024 15:20 | Atualizado 21/11/2024 16:54

Rio - Mais um suspeito foi preso, neste quinta-feira (21), por envolvimento na morte do motorista de aplicativo Criciune Freires de Barros . Matheus Riquelme Gonçalves da Silva foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) em Mangaratiba, na Costa Verde. Ao todo, já são três suspeitos presos por roubar e matar a vítima.

Criciune desapareceu no dia 8 deste mês, após aceitar uma corrida de Vila de Cava, em Nova Iguaçu, com destino ao município de Seropédica, na Baixada Fluminense. O corpo foi encontrado no dia 12, em um lago, também em Seropédica. O veículo foi localizado, no mesmo dia, abandonado em uma avenida.



A DHBF iniciou as investigações e identificou Matheus Riquelme como solicitante da corrida. Os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança e verificaram que quatro indivíduos também estariam envolvidos na ação.





A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também solicitou à Justiça mandado de prisão temporária contra outro suspeito, que foi decretado e ele é considerado foragido. O nome do foragido, no entanto, não foi divulgado. De acordo com a polícia, Leandro Wanderli de Miranda e José Silva da Costa, conhecido como Zé, amigos de Matheus, abandonaram o carro da vítima. Eles foram presos e encaminhados à delegacia , onde confessaram a participação no latrocínio, incluindo a morte da vítima e o roubo do veículo. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária.A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também solicitou à Justiça mandado de prisão temporária contra outro suspeito, que foi decretado e ele é considerado foragido. O nome do foragido, no entanto, não foi divulgado.

Qualquer informação sobre o latrocínio contra o motorista de aplicativo poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DHBF, através do WhatsApp (21) 99805-4394. O sigilo é garantido.