Prefeitura realiza ações de fiscalização para autuar ônibus sem ar-condicionadoArmando Paiva

Publicado 24/01/2025 17:49

Rio - As ações de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) autuaram, neste mês de janeiro, 130 ônibus que estavam circulando sem ar-condicionado pelo Rio de Janeiro, o que equivale a uma média superior a cinco por dia. De acordo com a pasta, 93 coletivos foram lacrados por problemas de má conservação, vistoria atrasada e equipamentos de acessibilidade inoperantes.

Desde dezembro, a Prefeitura do Rio instalou 500 sensores de ar nos veículos , que servem para monitorar a climatização. O Município corta o subsídio diário pago a coletivos flagrados com ar-condicionado desligado, além de pagar um valor menor aos ônibus licenciados sem ar. Em 2024, foram descontados cerca de R$ 40,3 milhões por causa de viagem sem ar-condicionado.

Na manhã desta quinta-feira (23), Lidiane Santos da Silva, de 28 anos, passou mal e desmaiou por conta do forte calor dentro de um ônibus da Linha 388 (Cesarão x Candelária). Após o incidente, o coletivo foi lacrado por má conservação.

Segundo relato de outros passageiros, o veículo estava com o ar-condicionado ligado, mas o sistema não deu vazão, uma vez que o coletivo estava lotado. Lidiane foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes.

O Rio Ônibus, sindicato responsável pelas empresas de ônibus que atuam no município, lamentou o ocorrido e garantiu que o coletivo em questão onde a passageira passou mal estava com o ar-condicionado operando normalmente e em temperatura dentro das normas. Apesar disso, a entidade admitiu que o "aparelho não dá vazão" em dias de altas temperatura, como aconteceu nesta quinta-feira, e informou que o ônibus foi lacrado por conta de um trincado no para-brisa e rasgos nos bancos.