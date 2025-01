Policiais atuam em um dos acessos ao Morro da Caixa D'Água - Reprodução/Redes sociais

Policiais atuam em um dos acessos ao Morro da Caixa D'ÁguaReprodução/Redes sociais

Publicado 28/01/2025 10:57 | Atualizado 28/01/2025 12:05

Procurada, a Polícia Militar informou que policiais militares do 16º BPM (Olaria) estão realizando uma operação na comunidade do Quitungo, com o objetivo de desarticular as ações de facções criminosas. Até o momento, um suspeito foi preso e um adolescente apreendido. Com os dois, foram apreendidos drogas e rádios comunicadores.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que policiais militares são atacados a tiros na Rua Acaraú, um dos acessos ao Morro da Caixa D'Água, no Complexo da Penha, e revidam contra criminosos.

Traficantes atiram do alto da caixa d'água no complexo da penha ,na direção da polícia que estáva posicionada na avenida Brás de pina . pic.twitter.com/SgHp71iool — Crimenewsfavela (@Crimenewsofc01) January 28, 2025

Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio, disparos foram ouvidos na região por volta das 8h59. Um morador da comunidade usou as redes sociais para fazer uma publicação sobre o intenso tiroteio."Já faz duas horas que eu escuto tiros vindo da direção do complexo da Penha. Mais um dia de intensa operação por aqui", lamentou.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), a Clínica da Família (CF) Aloysio Augusto Novis acionou o Protocolo Acesso Mais Seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta terça-feira. Já as CFs Nilda Campos de Lima e Felippe Cardoso mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.O policial militar Diogo Marinho Rodrigues Jordão, de 37 anos, que foi baleado na cabeça durante a megaoperação realizada nos Complexo da Penha e do Alemão, morreu na manhã desta segunda-feira (27).O PM, lotado no Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq), estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte.O agente é a sexta vítima fatal da ação ocorrida na última sexta-feira (24). Os outros cinco mortos são: o jardineiro Carlos André Vasconcelos, de 35 anos, atingido por um tiro nas costas a caminho do trabalho, próximo à estação do BRT da Penha; Antônio Júlio Cláudio, 53, morador do Complexo do Alemão; Geraldo Carlos Barbosa dos Reis, 67; um adolescente de 16 anos, que, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico no Alemão; e um jovem de 21 anos, identificado apenas como Ryan.A operação policial no Complexo do Alemão e na Penha aconteceu no dia do aniversário do criminoso Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, chefe do tráfico da Penha.De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como principais objetivos controlar ações de criminosos e combater o roubo de veículos e cargas na região metropolitana.