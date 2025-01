Material apreendido com os milicianos após o confronto na Avenida Brasil, em março de 2024 - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/01/2025 10:45 | Atualizado 29/01/2025 11:11

Rio — A Justiça Federal do Rio condenou, nesta terça-feira (28), 15 milicianos que trocaram tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, em 7 de março de 2024. Eles receberam penas que variam de 15 a 20 anos de prisão e serão iniciadas em regime fechado, sem a possibilidade de recorrerem em liberdade.