Símbolos da umbanda presentes na casa, como atabaques, também foram alvo dos criminosos - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 30/01/2025 17:03 | Atualizado 30/01/2025 17:09

Rio – A vaquinha online lançada para arcar com os prejuízos na casa de umbanda situada no Maracanã, Zona Norte do Rio, vandalizada na última segunda-feira (27) , está perto de alcançar a meta, em apenas três dias. Segundo a mãe de santo Fernanda de Oxum, o financiamento coletivo no site Vakinha já arrecadou R$ 36,4 mil do total de R$ 45 mil – cerca de 80%.