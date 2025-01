Tenente Marcos Amorim morreu baleado no Complexo de Israel. Esse é o terceiro PM baleado em uma semana - Rede Social

Tenente Marcos Amorim morreu baleado no Complexo de Israel. Esse é o terceiro PM baleado em uma semanaRede Social

Publicado 31/01/2025 12:03 | Atualizado 31/01/2025 12:14

Rio - O número de agentes de segurança baleados no Rio chegou a 12, sendo oito mortos, apenas neste primeiro mês de 2025. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, a quantidade de feridos triplicou em relação ao mesmo período de 2024, que teve apenas quatro policiais atingidos e nenhuma vítima fatal. Os dados são da Região Metropolitana, que inclui a capital e os municípios do Leste Metropolitano e da Baixada Fluminense.





Segundo a PM, dos agentes, cinco são policiais militares. Todos morreram em situações de violência. Um deles é o tenente da Polícia Militar, Marcos José de Oliveira Amorim , ferido nesta sexta-feira (31) durante uma operação no Complexo de Israel, na Zona Norte, que interditou a Avenida Brasil e afetou a circulação dos transportes no Rio. Esse é o terceiro PM baleado em menos de uma semana.

Número de fuzis apreendido é o maior desde 2015



Em nota, a PM ressaltou que somente neste mêsjá foram retirados 80 fuzis das mãos dos grupos criminosos organizados, o maior número de apreensões deste tipo de armamento para janeiro desde 2015. Até o momento, também foram presos mais de 3 mil criminosos e apreendidos mais de 400 adolescentes infratores.



"Nesse contexto, o comando definiu estratégias para intensificar o policiamento nas ruas, principalmente na Região Metropolitana. Como parte dessa estratégia, foi criado o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), que foi contemplado com 210 motocicletas para dar mais agilidade e dinamismo ao policiamento ostensivo. Também foi realizado o realinhamento estratégico das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), que propiciou um redirecionamento de cerca de 1.100 policiais para o policiamento ostensivo nas ruas", disse em comunicado.



A PM explicou ainda que para fortalecer o combate à criminalidade, com aporte do Governo do Estado, a corporação vem investindo em ações de inteligência e tecnologia. "O sistema de videomonitoramento e o sistema de reconhecimento facial e de placas já propiciou mais de 460 prisões na Região Metropolitana", disse.



Por fim, a corporação relatou que atua junto às delegacias para identificar e localizar os envolvidos nas práticas criminosas diversas.



Casos recorrentes

Na quinta-feira (30), um policial militar de folga foi baleado ao tentar impedir um assalto em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O crime aconteceu dentro de uma lanchonete na Estrada Santa Maura. Segundo a corporação, dois homens armados tentaram roubar o estabelecimento comercial e renderam vítimas que estavam sentadas, comendo.

No último domingo (26), o policial militar Marco Paulo Freire de Azevedo , de 38 anos, foi morto a tiros na Praia do Flamengo, Zona Sul. Na ocasião, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram acionadas para a ocorrência de um roubo e, na Avenida Infante Dom Henrique, encontraram o agente já morto. O militar estava a caminho do 19º BPM (Copacabana), onde daria início ao seu expediente.



Na última segunda-feira (27), morreu o PM Diogo Marinho Rodrigues Jordão , de 37 anos, baleado na cabeça na megaoperação realizada nos Complexo da Penha e do Alemão. Lotado do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq), ee estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, mas não resistiu. O agente estava na corporação desde 2018 e deixa a mulher e dois filhos.

No dia 18, o agente Washington Souza da Silva, de 36 anos , foi assassinado junto da namorada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O casal estava em um bar, no bairro Rancho Novo, quando foi atacados a tiros.

No dia 16, o militar Rafael Gonçalves da Silva, de 35 anos, do 9º BPM (Rocha Miranda) , que estava de folga foi executado a tiros dentro de um carro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, ele voltando da academia quando foi surpreendido pelos assassinos na Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense.