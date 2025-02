Polícia Civil realiza perícia em fábrica da Maximus Confecções após incêndio que deixou 21 vítimas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/02/2025 09:08 | Atualizado 13/02/2025 10:39

Segundo a 21ª DP (Bonsucesso), a diligência conta com o apoio de representantes da Light para saber se tinha ligação clandestina de energia no edifício. A concessionária informou que está cooperando com toda a investigação e que, por questões de segurança, interrompeu o fornecimento de energia em ruas da região.

Ainda de acordo com a Civil, envolvidos e testemunhas prestarão depoimentos e a investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio.

Além das apurações da Polícia Civil, o Ministério Público do Trabalho (MPT) também instaurou um inquérito para investigar as condições de trabalho dos funcionários. Testemunhas disseram que haviam trabalhadores que dormiam no local, inclusive adolescentes.

Feridos

Bombeiros resgataram 21 vítimas do incêndio, prestaram os primeiros socorros e as encaminharam a unidades municipais, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e ao Hospital Federal Bonsucesso, ambos na Zona Norte.

O Getúlio Vargas, localizado na Penha, recebeu 10 vítimas por queimadura em via aérea após inalação de fumaça. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (13), que oito paciente estão em estado grave (três homens e cinco mulheres). Outras duas mulheres já receberam alta.

Também nesta quinta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que, das oito vítimas que foram para unidades da rede, apenas três seguem internadas: duas no Hospital Souza Aguiar, no Centro, sendo uma grave e outra estável, e uma no Hospital Salgado Filho, no Méier, com quadro estável.

Quatro pessoas já receberam alta, duas no Souza Aguiar e duas no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. Uma saiu de alta à revelia no Hospital Salgado Filho.



Além destas, três deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a direção da unidade, as duas mulheres estão estáveis e respiram sem o balão de oxigênio. Uma delas receberá alta nesta manhã e a outra continuará em observação e, por enquanto, não há previsão de alta. O homem teve alta na tarde desta quarta-feira (12).