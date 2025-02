Traficantes controlam piscina construída dentro da comunidade do Juramento - Reprodução / Redes Sociais

Traficantes controlam piscina construída dentro da comunidade do JuramentoReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/02/2025 08:36 | Atualizado 17/02/2025 09:01

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, nesta segunda-feira (17), para prender criminosos envolvidos em disputas territoriais. A região sofre com uma guerra entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros no Juramento às 6h, às 6h35 e às 7h30. Ainda não há informações sobre presos, apreensões ou feridos na ação desta segunda.

A operação acontece cinco dias após uma guerra se iniciar na comunidade. Na tarde deste domingo (16), um intenso confronto assustou moradores, motoristas e afetou a circulação do metrô . Imagens publicadas nas redes sociais mostraram carros parados na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., enquanto pessoas buscaram proteção dos tiros se abaixando no asfalto.

Outros registros também mostraram passageiros deitados no chão da estação do metrô de Vicente de Carvalho. Por conta do confronto, o tráfego do metrô chegou a ser paralisado entre as estações Irajá e Engenho da Rainha. As estações de Vicente de Carvalho e Thomaz Coelho tiveram acessos fechados. A operação foi restabelecida por volta das 19h40.

Segundo relatos, o TCP iniciou uma tentativa de invasão na comunidade na última quinta-feira (13) e entrou em confrontos com o CV, que controla o território. Vídeos mostram criminosos do Terceiro Comando Puro em uma piscina construída pela facção rival no local. Nesta madrugada, o Comando Vermelho teria retomado o espaço depois de novas trocas de tiros.