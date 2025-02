Criminosos exibem armas usadas em guerra entre facções no Juramento - Reprodução / Redes Sociais

Criminosos exibem armas usadas em guerra entre facções no JuramentoReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/02/2025 10:35 | Atualizado 17/02/2025 11:51

Rio - A disputa entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle do Morro do Juramento , em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, vem causando medo e insegurança a moradores. Desde a última quinta-feira (13), as facções se envolvem em intensos confrontos. Duas pessoas foram baleadas no período de cinco dias.

Ao DIA, uma moradora, de 61 anos, que preferiu não ser identificada por questão de segurança, contou que as invasões do TCP acontecem de repente, gerando pânico em quem vive na comunidade, controlada pelo CV. Criada na região, a mulher destacou que teve que se proteger de tiros no interior de uma padaria na última quinta.

"Desci do ônibus e minha irmã disse para ir com cuidado porque estava tendo tiroteio. Pensei que era algo rápido. Saí e tinha muitas pessoas se protegendo na porta de um sacolão. Todo mundo parado, olhando lá para cima, sem saber o que estava acontecendo. Até então, ninguém tinha certeza do que era, mas ocorria uma invasão. Essa questão deixa todo mundo em pânico porque não sabemos que horas vai ocorrer. É uma instabilidade. Acontece de repente. Ficamos preocupados. Eu não voltei para casa, a minha irmã não dormiu em casa e teve que dormir na residência de uma amiga", comentou.

Para a moradora, não há expectativa de melhora. Ela ainda revelou que, devido a toda situação, pretende se mudar do local onde cresceu após a sua aposentadoria.

"A gente perde o direito de ir e vir com isso tudo. Ficamos desanimados e não vejo expectativa de melhora. As coisas estão tomando uma proporção de tal forma e nada é feito. Não existe poder público ali. Isso é desanimador. Ficamos reféns da violência e com medo do que acontece. Vou procurar um lugar pra morar, deixar minha casa e alugar em outro lugar", completou.

Guerra

A comunidade vive momentos de tensão desde a última quinta-feira (13) quando criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) iniciaram uma tentativa de invasão. No dia, uma mulher foi atingida por uma bala perdida e um motorista de van teve o para-brisa do veículo perfurado por um disparo, que atravessou o vidro e pegou de raspão em seu ombro, devido a confrontos entre a facção e CV.

Na sexta-feira (14), o Esquadrão Antibomba encontrou um artefato explosivo nas proximidades do Morro do Juramento. O material foi desativado e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Neste domingo (16), motoristas ficaram abaixados no asfalto da Avenida Martin Luther King Jr. como forma de proteção a um novo tiroteio. Pessoas deitaram no chão da estação de Vicente de Carvalho também para se proteger dos tiros. Por conta do confronto, o tráfego do metrô chegou a ser paralisado entre as estações Irajá e Engenho da Rainha. As estações de Vicente de Carvalho e Thomaz Coelho tiveram acessos fechados.

Devido a situação, a Polícia Militar realiza uma operação na comunidade nesta segunda-feira (17) com o objetivo de prender os criminosos envolvidos nessa guerra.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família (CF) Herbert de Souza suspendeu o funcionamento. Já a CF Ana Maria Conceição dos Santos Correia manteve o atendimento à população, interrompendo Apenas as atividades externas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), cinco escolas foram impactadas.