Caso aconteceu no Presídio Nilza da Silva Santos, em Campos - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu no Presídio Nilza da Silva Santos, em CamposReprodução / Google Street View

Publicado 25/03/2025 08:56

Rio - Uma detenta, de 19 anos, foi encontrada morta dentro de uma cela do presídio Nilza da Silva Santos, em Campos, no Norte Fluminense, na manhã do último domingo (23). A Polícia Civil apura o caso.

Segundo informações preliminares, Vanessa de Jesus Almeida estaria com suspeita de tuberculose e em uma cela isolada da penitenciária. A causa da morte ainda será esclarecida por um exame de necropsia. A jovem foi presa em 2023, em uma comunidade de Macaé, também no Norte Fluminense, por tráfico de drogas.

No mesmo dia da morte, outras detentas atearam fogo em colchões. De acordo com a Polícia Civil, a 134ª DP (Campos dos Goytacazes) investiga os casos. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.

Procurada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.