Investigado se apresentava como perito médico da PFDivulgação/Polícia Federal

Publicado 25/03/2025 07:52

Rio - Um falso perito médico foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (25), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Marcelino Carlos Alves, de 48 anos, se apresentava como policial federal para intimidar pessoas.

De acordo com as investigações, além de fazer ameaças, o homem mantinha um perfil nas redes sociais em que se apresenta como perito médico da PF. Marcelino também aparecia usando peças do uniforme da instituição em seus plantões.

Após as investigações, um mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal e cumprido na casa do médico, em Nova Iguaçu. No local, os agentes encontraram diversas peças de uniforme da PF, como camisas e mochila, bem como uma carteira funcional que concede "livre porte de arma", distintivos e pistolas de airsoft.

Ainda na residência, os policiais federais apreenderam duas cobras e realizaram termo circunstanciado de ocorrência (TCO) contra a companheira do alvo, que estava em posse dos animais. As serpentes foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA), em Seropédica, na Baixada Fluminense.

O médico vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, falsa identidade e uso indevido de símbolos públicos. As penas somadas podem ultrapassar dez anos de prisão. A reportagem do DIA tenta contato com a defesa de Marcelino Carlos Alves. O espaço está aberto para manifestação.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informou que Marcelino Carlos Alves não faz parte do quadro de funcionários da rede estadual de saúde.