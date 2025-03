MetrôRio não atingiu o índice de satisfação exigido pela pesquisa IQS - Divulgação / MetrôRio

MetrôRio não atingiu o índice de satisfação exigido pela pesquisa IQSDivulgação / MetrôRio

Publicado 26/03/2025 13:41

Em sessão realizada nesta terça-feira, 25, o Conselho Diretor da Agetransp decidiu manter quatro multas às concessionárias MetrôRio, Supervia e CCR Via Lagos, em valores que somam R$ 1.139.485,67. As empresas entraram com recursos, mas estes foram negados.

Em relação ao MetrôRio, a penalidade foi de R$ 820.574,27. O motivo é que a empresa não atingiu a meta estabelecida na Pesquisa de Avaliação de Serviços (IQS), realizada pelo Ipec. O índice se refere a levantamento realizado nas linhas 1 e 2 do metrô. A pesquisa, de 2019, conferiu nota de 7,92, enquanto o índice mínimo fixado era de 8,20.

O Conselho também decidiu manter a multa aplicada à Supervia no valor de R$ 200.597,73. O motivo é que as coberturas das apólices de seguros, contratadas pela concessionária no período 2019/2020, não foram suficientes para garantir o pleno ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos seguintes acidentes ocorridos: um alagamento na oficina de Deodoro e um incêndio no casarão histórico na estação de Japeri.

Já em relação à concessionária CCR Via Lagos, o Conselho decidiu manter a penalidade de R$ 73.949,42. A multa foi aplicada porque os montantes considerados pela concessionária para fins de seguro de danos materiais de máquinas e equipamentos e móveis e utensílios foram menores do que os valores de bens novos. A empresa também teve recurso negado em relação à multa de R$ 44.364,25 porque a concessionária não apresentou os certificados das seguradoras, comprovando a validade das apólices e o pagamento dos prêmios.