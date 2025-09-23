Sidney Debossam (esquerda) e Vagner Lima (direita) auxiliaram mulher em trabalho de partoReprodução / Redes Sociais
PMs que auxiliaram mulher em trabalho de parto são executados em intervalo de 10 dias
Sidney Debossam, morto na Gardênia Azul, e Vagner Lima, assassinado em Ricardo de Albuquerque, ajudaram uma mãe a dar à luz em abril deste ano
Mãe e filhos são condenados por matar vendedor de água na Pavuna
Vítima foi baleada, esfaqueada, atropelada e teve o corpo carbonizado e abandonado em área de mata. Crime ocorreu em dezembro de 2023
Mulher baleada em Curicica pediu socorro por aplicativo de mensagem: 'Estou sangrando muito'
A vítima foi atingida por um tiro nas costas dentro de casa na comunidade Dois Irmãos
Quiosque é atingido por incêndio na Praia da Reserva
Espaço foi tomado por fumaça escura e parte da cobertura danificada pelo fogo. Ninguém ficou ferido
Carro pega fogo dentro de garagem em Bonsucesso
Incêndio produziu densa camada de fumaça
Dupla é presa por aplicar golpe do caixa eletrônico em São Gonçalo
Criminosos agiam em agências de Alcântara e do Centro e com eles foram encontrados cartões de outras pessoas e dinheiro em espécie
