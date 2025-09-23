Sidney Debossam (esquerda) e Vagner Lima (direita) auxiliaram mulher em trabalho de parto - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/09/2025 11:02

Em abril deste ano, os policiais militares ajudaram uma mãe a dar à luz, em uma comunidade de Vargem Grande, também na Zona Sudoeste. Depois do parto, eles levaram a família para a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca.

Os agentes que atuaram na ocorrência foram executados em um intervalo de 10 dias. Sidney, lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), estava de folga, nesta segunda-feira (22), quando foi morto a tiros dentro do estacionamento do Assaí Atacadista, na Avenida Ayrton Senna. A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta terça-feira (23), na Gardênia Azul , em busca de suspeitos de envolvimento no crime.

Já no último dia 12, Vagner, lotado no 27º BPM (Santa Cruz), jogava cartas com amigos em um bar na Rua Pereira da Rocha, em Ricardo de Albuquerque , no momento em que foi atacado por um criminoso. Relatos de testemunhas dão conta de que o autor chegou no estabelecimento em uma moto preta e sem placa. O suspeito usava uma máscara e capacete, além de segurar uma sacola com um refrigerante, o que sugeria que quisesse fazer uma compra. Ele se aproximou do sargento e efetuou diversos disparos.

Ambos os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).