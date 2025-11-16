Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigosÉrica Martin/Agência O DIA

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - O velório e enterro do tenente da Polícia Militar Jonathan Francisco da Silva, 34 anos, morto a tiros em confronto com criminosos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, aconteceu na manhã deste domingo (16) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

A despedida reuniu familiares, amigos e colegas de farda. Ao DIA, Marcos Antônio, um dos padrinhos de casamento da vítima falou do agente com carinho. "Ele era muito amado por todo mundo, não tinha inimigos, o sorriso dele era a imagem dele. Gente muito boa, pessoa muito amável por todo mundo", lamentou.
Ainda durante a cerimônia, a mulher e mãe do agente ficaram muito emocionadas e foram consoladas por familiares. O agente deixa uma filha de apenas 3 anos.
fotogaleria
Velório do tenente Jonathan reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Velório do tenente Jonathan reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Velório do tenente Jonathan reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Mãe do tenente Jonathan Francisco da Silva sendo consolada durante enterro - Érica Martin/Agência O DIA
Mãe do tenente Jonathan Francisco da Silva - Érica Martin/Agência O DIA
Mulher do tenente Jonathan Francisco da Silva foi consolada por partentes em enterro - Érica Martin/Agência O DIA
Mulher do tenente Jonathan Francisco da Silva foi consolada por partentes em enterro - Érica Martin/Agência O DIA
Mulher do tenente Jonathan Francisco da Silva foi consolada por partentes em enterro - Érica Martin/Agência O DIA
Mulher do tenente Jonathan Francisco da Silva foi consolada por partentes em enterro - Érica Martin/Agência O DIA
Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA
Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigos - Érica Martin/Agência O DIA

Jonathan foi ferido durante uma ação na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na madrugada de sábado (15). O policial chegou a ser socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O tenente ingressou na Corporação em maio de 2019. Ele também era advogado.

Com a morte do tenente, chega a 51 o número de policiais militares assassinados, em todo o Estado do Rio de Janeiro no ano de 2025.
*Colaboração de Érica Martin