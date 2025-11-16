Enterro do tenente Jonathan, morto no Recreio, reuniu familiares e amigosÉrica Martin/Agência O DIA
A despedida reuniu familiares, amigos e colegas de farda. Ao DIA, Marcos Antônio, um dos padrinhos de casamento da vítima falou do agente com carinho. "Ele era muito amado por todo mundo, não tinha inimigos, o sorriso dele era a imagem dele. Gente muito boa, pessoa muito amável por todo mundo", lamentou.
Jonathan foi ferido durante uma ação na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na madrugada de sábado (15). O policial chegou a ser socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.
A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O tenente ingressou na Corporação em maio de 2019. Ele também era advogado.
Com a morte do tenente, chega a 51 o número de policiais militares assassinados, em todo o Estado do Rio de Janeiro no ano de 2025.
