Bombeiros continuam em trabalho de rescaldo nesta sexta-feira (5) na CeasaReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 05/12/2025 09:54

Rio - Após mais de 50h do incêndio na Ceasa de Irajá, na Zona Norte , bombeiros continuam com trabalho de rescaldo no pavilhão 43 na manhã desta sexta-feira (5). Militares seguem no local para impedir novos focos sob os escombros.

Enquanto trabalhavam no espaço, equipes do quartel de Irajá tiveram a atenção voltada para uma segunda ocorrência. Às 8h, uma van pegou fogo em frente ao pavilhão 22, causando uma densa camada de fumaça. Segundo a corporação, não houve vítimas e as chamas já foram controladas.

O incêndio no pavilhão 43 aconteceu na madrugada da última quarta-feira (3). Informações iniciais apontam que o fogo teve início em uma loja de alimentos e se estendeu para estabelecimentos que vendem plásticos, papéis, bebidas e outros materiais altamente inflamáveis.

DIA, Natasha Giovanni, de 41 anos, proprietária do estabelecimento. Uma das lojas atingidas completaria 20 anos no mesmo local nesta sexta. "Com a ajuda dos bombeiros, eu ainda consegui pegar algumas coisas, mas o que sobrou foi muito pouco. Eu perdi toda a parte operacional, toda a identidade da loja foi embora com o fogo. A gente ia completar 20 anos agora, estaria em festa aqui (…) Sempre fazemos uma festinha para os clientes e funcionários, mas não teremos nada", contou, ao, Natasha Giovanni, de 41 anos, proprietária do estabelecimento.

Dos 50 boxes da Ceasa, 28 foram atingidos. Apesar disso, o incêndio não comprometeu o fluxo de entrada e saída de produtos. Nesta sexta, a direção informou que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para garantir o pleno funcionamento do espaço e a segurança de trabalhadores, permissionários e usuários.

"A administração aguarda a conclusão da perícia, que vai identificar as causas do incêndio e, a partir do laudo técnico, definirá as ações de apoio aos lojistas que tiveram suas unidades atingidas pelo fogo", explicou em nota.

O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a Polícia Civil, peritos estiveram no local nesta quinta e avaliam a necessidade de retorno nesta sexta para análises adicionais. Outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio.