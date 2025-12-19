Cerca de 900 mil passageiros devem passar pela Rodoviária do Rio no fim de ano - Renan Areias/Arquivo O Dia

Cerca de 900 mil passageiros devem passar pela Rodoviária do Rio no fim de anoRenan Areias/Arquivo O Dia

Publicado 19/12/2025 09:29





Até 5 de janeiro, mais de 28 mil ônibus, sendo mais de nove mil extras, estão programados para passar pela rodoviária. Antes do Natal, o maior número de saídas está previsto para acontecer em 23 de dezembro. Apenas neste dia, estão esperados mais de 33 mil embarques. Região dos Lagos, Região Serrana, Costa Verde e capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Vitória estão entre os destinos mais procurados.



“A Rodoviária do Rio é uma das principais portas de entrada do turismo no nosso estado, especialmente neste período de festas. Esse volume expressivo de passageiros reforça o bom momento do turismo fluminense e mostra como o transporte rodoviário é fundamental para conectar visitantes entre a capital e as cidades do interior, movimentando a economia, gerando emprego e renda em todo o estado”, disse Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ).



Já os passageiros que vão comemorar o Natal no Rio, estão previstos para desembarcar em maior número em 24 de dezembro, dia em que mais de 33 mil pessoas chegam à cidade para as festas de fim de ano.



Para curtir o Ano Novo, a data mais escolhida pelos viajantes que sairão do Rio foi 30 de dezembro. Neste dia, a rodoviária espera mais de 30 mil embarques. No dia seguinte, aproximadamente o mesmo número de pessoas deve desembarcar na cidade para celebrar o Réveillon.



Segundo dados da última pesquisa do HotéisRIO, divulgada nesta quinta-feira (18), a ocupação média para o Réveillon está em 71,79%. Muitos turistas chegam ao Rio para Rio - No período das festas de fim de ano, um dos mais movimentados da cidade, quase 900 mil passageiros devem passar pela Rodoviária do Rio, segundo aponta a concessionária responsável pelo terminal. O total, de mais de 891 mil viajantes, representa um aumento de 20 mil pessoas em relação ao ano passado.Até 5 de janeiro, mais de 28 mil ônibus, sendo mais de nove mil extras, estão programados para passar pela rodoviária. Antes do Natal, o maior número de saídas está previsto para acontecer em 23 de dezembro. Apenas neste dia, estão esperados mais de 33 mil embarques. Região dos Lagos, Região Serrana, Costa Verde e capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Vitória estão entre os destinos mais procurados.“A Rodoviária do Rio é uma das principais portas de entrada do turismo no nosso estado, especialmente neste período de festas. Esse volume expressivo de passageiros reforça o bom momento do turismo fluminense e mostra como o transporte rodoviário é fundamental para conectar visitantes entre a capital e as cidades do interior, movimentando a economia, gerando emprego e renda em todo o estado”, disse Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ).Já os passageiros que vão comemorar o Natal no Rio, estão previstos para desembarcar em maior número em 24 de dezembro, dia em que mais de 33 mil pessoas chegam à cidade para as festas de fim de ano.Para curtir o Ano Novo, a data mais escolhida pelos viajantes que sairão do Rio foi 30 de dezembro. Neste dia, a rodoviária espera mais de 30 mil embarques. No dia seguinte, aproximadamente o mesmo número de pessoas deve desembarcar na cidade para celebrar o Réveillon.Segundo dados da última pesquisa do HotéisRIO, divulgada nesta quinta-feira (18), a ocupação média para o Réveillon está em 71,79%. Muitos turistas chegam ao Rio para os tradicionais shows da praia de Copacabana, além dos diversos espetáculos espalhados pela cidade.

“A Rodoviária do Rio é uma das principais portas de entrada da cidade e exerce um papel estratégico para o turismo. É por ela que chegam milhares de visitantes de diferentes regiões do país, especialmente do turismo doméstico, um segmento fundamental para a movimentação da economia turística ao longo de todo o ano”, afirma Luiz Strauss, presidente-executivo do Visit Rio.



Após as festas de fim de ano, o movimento na rodoviária continuará alto. No dia 4 de janeiro, mais de 35 mil pessoas devem deixar a cidade pela rodoviária. No mesmo dia, porém, quase 36 mil passageiros chegarão ao Rio.



Quem viajar de ônibus até 5 de janeiro ainda pode ganhar 10% de desconto na compra de passagens pelo site oficial www.rodoviariadorio.com.br (cupom FIMDEANO10).



Programação especial de Natal



Para fazer a alegria dos pequenos viajantes, a Rodoviária do Rio preparou uma programação especial de Natal. No dia 23 de dezembro, o Papai Noel vai desembarcar no setor de embarque superior, do meio-dia às 17h. A ação, voltada para as crianças, terá interação e levará o clima natalino para os passageiros.



Campanha contra o transporte clandestino



Durante o período das festas de fim de ano, a Rodoviária do Rio, o Terminal Rodoviário Tietê (Socicam) e a ABRATI (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros) promovem a Campanha Nacional contra o Transporte Irregular, alertando para os riscos do transporte clandestino.



Banners, publicações nas redes sociais e nas mídias internas dos terminais reforçam a importância de utilizar exclusivamente o transporte rodoviário regular e embarcar dentro dos terminais rodoviários, pontos oficiais.



“O sistema rodoviário regular opera com empresas fiscalizadas, que oferecem rastreabilidade, seguro obrigatório e cumprem todas as exigências das agências reguladoras. Embarcar fora dos terminais expõe o passageiro a riscos e à perda de garantias legais. Por isso, orientamos que a compra das passagens seja feita pelos canais oficiais e que o embarque aconteça sempre dentro da Rodoviária do Rio, onde o passageiro encontra segurança, conforto e suporte do início ao fim da viagem”, afirma Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio.

