As vítimas são irmãos, a mais velha é uma menina e o caçula um menino. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta das 19h, mas já encontrou os dois sem vida.



De acordo com a Polícia Militar, após o trabalho de combate às chamas, os agentes encontraram os dois corpos carbonizados no interior do imóvel. Eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.



Posteriormente, um grupo de populares tentou agredir os pais das crianças, que precisaram ser conduzidos à 43ª DP (Guaratiba) para prestar esclarecimentos sobre o caso.



Já neste domingo (28), a Defesa Civil Municipal realizou uma vistoria na residência, onde técnicos avaliaram que há risco potencial de pane elétrica e queda de partes do telhado do imóvel. Desta forma, a casa precisou ser totalmente interditada.

Outro caso

Na ocasião, a mãe chegou a ser presa por abandono de incapaz, mas foi liberada em audiência de custódia.