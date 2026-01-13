Sinais apagados na Ladeira da FreguesiaArquivo Pessoal
Em nota, a CET-Rio informou que vem atuando com frequência na manutenção dos sinais de trânsito da região, que sofre com furtos de cabos e de controladores de semáforos.
A equipe de manutenção semafórica já foi acionada, nesta terça (13) para ir ao local novamente para verificar e providenciar o reparo.
O órgão frisou ainda que somente na Av. Geremário Dantas com Estrada dos Três Rios foram registrados quatro furtos em menos de dois meses, entre os dias 13 de novembro e 7 de janeiro deste ano. A última ocorrência foi normalizada pelas equipes no dia 8 de janeiro.
"Vale ressaltar que a CET-Rio encaminha relatórios mensais aos órgãos de segurança pública (Polícias Civil e Militar), informando os pontos com incidência de furtos de cabos e de controladores de sinais de trânsito na cidade", finalizou em comunicado.
Procurada, a Polícia Militar informou que a região do 18º BPM (Jacarepaguá) conta com policiamento diário, readequado constantemente com base nos índices de criminalidade. “O patrulhamento é dinâmico e realizado por policiais posicionados em pontos estratégicos, com o objetivo de ampliar a presença policial e coibir delitos”, disse.
