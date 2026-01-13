Sinais apagados na Ladeira da Freguesia - Arquivo Pessoal

Sinais apagados na Ladeira da Freguesia

Publicado 13/01/2026 14:05

Rio - Sinais de trânsito apagados passaram a virar rotina em diversas ruas de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Segundo a CET-Rio, os frequentes furtos de cabos são a causa do problema. Ao DIA, moradores relataram que a situação se arrasta há meses e segue sem solução.

O caos dos semáforos intermitentes preocupa especialmente quem vive o dia a dia das ruas. Para o taxista Wagner Moraes, a falha recorrente é um perigo constante no trânsito. "Esse problema de sinais sem funcionar é diário. É toda hora. Isso acaba sendo muito perigoso para pedestres e motoristas, aumentando o risco de acidentes e atropelamentos", alerta.

