Sinais apagados na Ladeira da FreguesiaArquivo Pessoal

Ana Fernanda Freire
Rio - Sinais de trânsito apagados passaram a virar rotina em diversas ruas de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Segundo a CET-Rio, os frequentes furtos de cabos são a causa do problema. Ao DIA, moradores relataram que a situação se arrasta há meses e segue sem solução.
O caos dos semáforos intermitentes preocupa especialmente quem vive o dia a dia das ruas. Para o taxista Wagner Moraes, a falha recorrente é um perigo constante no trânsito. "Esse problema de sinais sem funcionar é diário. É toda hora. Isso acaba sendo muito perigoso para pedestres e motoristas, aumentando o risco de acidentes e atropelamentos", alerta.
fotogaleria
Sinais apagados na Ladeira da Freguesia - Arquivo Pessoal
Marco Moreira, no sinal na Estr. do Gabinal, na Freguesia - Arquivo Pessoal
No início de dezembro, trechos já haviam sido flagrados sem a sinalização adequada. Entre eles, a Estrada do Gabinal, na Freguesia; Estr. de Jacarepaguá, em frente a um grande supermercado; Estr. dos Três Rios, na altura da Avenida Geremário Dantas; Estr. do Rio Grande com a Estr.da Soca, na Taquara; e Estr. dos Bandeirantes, próximo à estação de BRT Recanto das Palmeiras. Segundo os moradores da região, o problema persiste nos mesmos locais.

Em nota, a CET-Rio informou que vem atuando com frequência na manutenção dos sinais de trânsito da região, que sofre com furtos de cabos e de controladores de semáforos.

A equipe de manutenção semafórica já foi acionada, nesta terça (13) para ir ao local novamente para verificar e providenciar o reparo.

O órgão frisou ainda que somente na Av. Geremário Dantas com Estrada dos Três Rios foram registrados quatro furtos em menos de dois meses, entre os dias 13 de novembro e 7 de janeiro deste ano. A última ocorrência foi normalizada pelas equipes no dia 8 de janeiro.

"Vale ressaltar que a CET-Rio encaminha relatórios mensais aos órgãos de segurança pública (Polícias Civil e Militar), informando os pontos com incidência de furtos de cabos e de controladores de sinais de trânsito na cidade", finalizou em comunicado.

Procurada, a Polícia Militar informou que a região do 18º BPM (Jacarepaguá) conta com policiamento diário, readequado constantemente com base nos índices de criminalidade. “O patrulhamento é dinâmico e realizado por policiais posicionados em pontos estratégicos, com o objetivo de ampliar a presença policial e coibir delitos”, disse.