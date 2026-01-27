Adriano Imperador fez um desabafo sobre golpe sofrido por sua mãe - Reprodução / Instagram @adrianoimperador

Rio - A Polícia Civil busca identificar o estelionatário que aplicou um golpe na mãe do ex-jogador Adriano Imperador, Rosilda Ribeiro. Nesta segunda-feira (26), o ídolo do Flamengo informou que a vítima fez um depósito de R$ 15 mil na conta do autor.

Segundo Adriano, o golpista usou inteligência artificial para se passar por ele. O relato sobre o crime foi feito nas redes sociais.

"Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil em uma conta que estava se passando por mim. Pessoal, não troquei de número, meu número é o mesmo. Esse safado aí, é melhor você devolver, cara! Porque eu vou atrás de você. Não se mexe com família!", disse.

Nesta terça-feira (27), o Imperador voltou a alertar sobre o golpe. "Quando se mexe com mãe e com a família, nós ficamos nervosos. Minha mãe fez todo o procedimento certinho, foi na polícia. Fica o recado pessoal: tomem cuidado. Hoje foi minha mãe e minha família, mas amanhã pode ser a de vocês. Tomem cuidado para não se entregar na mão desses safados. Que Deus perdoe esse cara ou sei lá quem é. Deus está vendo. Está nas mãos da Justiça", destacou.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.