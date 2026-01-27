Cômodo da residência no Barreto foi destruído pelas chamas - Arquivo Pessoal

Cômodo da residência no Barreto foi destruído pelas chamasArquivo Pessoal

Publicado 27/01/2026 13:48

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (27), o suspeito de incendiar a casa da ex-mulher por ciúmes, em Niterói, na Região Metropolitana. Flávio da Silva Xavier, de 46 anos, é investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e de homicídio. Ele teria tentado matar Cristiane Silva e o companheiro atual dela ao atear fogo no imóvel.

O crime aconteceu no dia 6 de janeiro no bairro Barreto. Segundo a estudante Jéssica da Conceição, de 30 anos, filha de Cristiane, Flávio foi recebido por sua mãe, que se preparava para ir trabalhar, logo quando chegou na residência.

Ainda de acordo com Jéssica, o homem pegou um maçarico e incendiou o sofá do imóvel. Posteriormente, ele tentou lutar com o atual companheiro da vítima, o ameaçando com uma faca e chegando a correr atrás dele pela rua.

O fogo se espalhou pela residência e queimou eletrodomésticos, roupas e móveis. Apesar disso, Cristiane e o namorado não se feriram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

Ao DIA, nesta terça-feira (27), Jéssica destacou que a prisão dá uma sensação de liberdade e diminui o medo que a família sentia.

"O sentimento da gente é de gratidão a Deus porque não viramos estatística. Hoje, eu poderia estar chorando 15 dias da morte da minha mãe ou poderia estar com ela internada, diante de um ato que ele cometeu. A gente não sabia se ele ia voltar, não sabia quem ele ia procurar. É um grito de liberdade mesmo. É um sentimento de que o pesadelo acabou. Que ele pague por todo mal que causou. A gente sabe que para reestruturar esse trauma vai ser muito difícil, mas só de saber que ele vai começar a pagar o mal que nos causou, é um alívio muito grande", comentou.

Flávio estava com um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pelo juiz Daniel da Silva Fonseca, da 3ª Vara Criminal de Niterói, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, desde o dia 9 de janeiro.