Criminosos sequestraram diversos onibus na região de Madureira, nesta terça (27)Reprodução/ Redes sociais
Madureira tem policiamento reforçado após tiroteio e sequestro de ônibus
Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam com o reforço do Batalhão de Polícia de Choque
Idosos são encontrados em condições de vulnerabilidade em asilo clandestino na Zona Oeste
Imóvel apresentava risco à integridade física dos moradores, que estavam submetidos à privação de alimentação, higiene e cuidados essenciais
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por caminhão que dava ré em São Gonçalo
Roberta da Silva Pinto, 42 anos, foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres e está internada em estado grave
Professor de capoeira é assassinado a tiros em Nilópolis
Marcos André Viana de Souza, de 30 anos, estaria deixando a academia onde trabalhava; autor do crime foi preso em Campos dos Goytacazes
Justiça suspende lei que libera circulação de táxis com mais de 10 anos no Rio
Decisão atende recurso do Poder Executivo, que alega inconstitucionalidade, riscos de acidente e ao meio ambiente
Motoboy morre baleado durante assalto em São João de Meriti
Esse é o terceiro caso de entregador assassinado em menos de uma semana
