Criminosos sequestraram diversos onibus na região de Madureira, nesta terça (27) - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 28/01/2026 10:56

Por conta do ataque, que se deu em represália a uma operação, 26 linhas de ônibus sofreram desvios em seus itinerários na Edgar Romero, Conselheiro Galvão, Leopoldino de Oliveira e Estrada do Otaviano, em Madureira, e na Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda.



Ao DIA, o dono de uma padaria localizada na Ministro Edgard Romero, em Madureira, relatou que o clima de insegurança permanece entre a população.



“Moro aqui há 27 anos e, há cinco, tenho essa padaria. Estávamos em um momento de paz até terça. E agora está tendo uma onda de assaltos aqui nesta rua. O policiamento continua, sim, mas dá para notar uma apreensão por parte das pessoas. O movimento caiu consideravelmente hoje por exemplo. Madureira é de fases. Tem épocas em que a violência está maior, e outras em que está tudo tranquilo”, disse o comerciante, que preferiu não se identificar.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci