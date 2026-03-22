Policial está vestido com camisa do Fluminense (à direita); golpista foi encontrado na praça de alimentação - Reprodução / Redes sociais

Policial está vestido com camisa do Fluminense (à direita); golpista foi encontrado na praça de alimentaçãoReprodução / Redes sociais

Publicado 22/03/2026 11:35



Rio – Um homem que comercializava aparelhos furtados foi preso em flagrante dentro da praça de alimentação do Bangu Shopping, na Zona Oeste, neste sábado (21). Ele foi identificado por policiais civis da 28ª DP (Praça Seca), que estavam à paisana. A prisão é mais uma etapa da “Operação Rastreio” , que busca combater o roubo e a revenda ilegal de celulares.

Veja vídeo:

De acordo com a corporação, as investigações começaram após um entregador de uma loja revendedora de celulares e eletrônicos ter sido vítima de um golpe. Ele relatou que foi contatado pelo criminoso para comprar dois aparelhos e o golpista pediu que a entrega fosse feita em uma loja que fica dentro de um shopping, em Madureira, na Zona Norte.



Ao chegar no local, a vítima entregou os celulares ao homem, que pediu que ela aguardasse enquanto "verificava a procedência dos produtos". Após alguns minutos, desconfiado da demora, o entregador procurou funcionários da loja, que informaram que o homem não trabalhava lá e que ele tinha caído em um golpe.



Com a denúncia, os agentes começaram um trabalho de inteligência e identificaram o golpista vendendo os aparelhos no shopping. Ele foi preso e os celulares, apreendidos.



O homem, que não teve identidade divulgada, vai responder pelo crime de receptação qualificada. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.