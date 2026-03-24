Meninas ficaram internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande - Arquivo / Agência O Dia

Meninas ficaram internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia

Publicado 24/03/2026 14:34 | Atualizado 24/03/2026 14:35

Rio - A menina H.P.P., de 10 anos, baleada na saída da escola em Inhoaíba , na Zona Oeste do Rio, recebeu alta nesta segunda-feira (23), após passar por cirurgia e ficar 20 dias internada no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

A criança, hospitalizada desde o início de março, deixou a unidade após apresentar melhora no quadro de saúde. Ela seguirá em acompanhamento após a alta. A irmã dela, de 14 anos, e uma terceira menina, de 10, que também foram atingidas, já havia recebido alta anteriormente.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Rocha Faria. Uma das crianças teve ferimentos leves e foi liberada no mesmo dia, enquanto a adolescente recebeu alta três dias depois. A terceira menina chegou em estado mais grave e precisou ficar internada por mais tempo.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a origem dos disparos que atingiram as vítimas.

