Meninas ficaram internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia
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Criança, de 10 anos, deixou o Hospital Municipal Rocha Faria e seguirá com acompanhamento em casa
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