Meninas ficaram internadas no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeArquivo / Agência O Dia

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Rio - A menina H.P.P., de 10 anos, baleada na saída da escola em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio, recebeu alta nesta segunda-feira (23), após passar por cirurgia e ficar 20 dias internada no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.
A criança, hospitalizada desde o início de março, deixou a unidade após apresentar melhora no quadro de saúde. Ela seguirá em acompanhamento após a alta. A irmã dela, de 14 anos, e uma terceira menina, de 10, que também foram atingidas, já havia recebido alta anteriormente.
O caso aconteceu no dia 3 de março, quando as três meninas foram baleadas na Rua Horizontina, no período de saída da escola. Na ocasião, havia um tiroteio na região, que teria sido provocado por um confronto entre criminosos na comunidade do Barbante, em Campo Grande, de acordo com a Polícia Militar.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Rocha Faria. Uma das crianças teve ferimentos leves e foi liberada no mesmo dia, enquanto a adolescente recebeu alta três dias depois. A terceira menina chegou em estado mais grave e precisou ficar internada por mais tempo.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a origem dos disparos que atingiram as vítimas.