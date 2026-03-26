Museu fica na Estrada do Açude, 764, dentro do Parque Nacional da Tijuca - Divulgação / Museu do Açude

Museu fica na Estrada do Açude, 764, dentro do Parque Nacional da TijucaDivulgação / Museu do Açude

Publicado 26/03/2026 08:26 | Atualizado 27/03/2026 08:20

Rio – Fechado desde o dia 6 de fevereiro , o Museu do Açude, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, segue sem previsão de reabertura. A instituição informou que o espaço passa por intervenções em sua estrutura.

De acordo com nota divulgada pela diretoria do museu, o fechamento ocorre para a realização de ações de manutenção, conservação e segurança das instalações, como reparos na infraestrutura elétrica.

Ainda segundo a instituição, as medidas têm como objetivo "garantir condições adequadas de funcionamento e segurança para visitantes e funcionários".

O Museu do Açude está localizado na Estrada do Açude, perto do Parque Nacional da Tijuca, em uma área cercada por Mata Atlântica. O espaço é conhecido por integrar patrimônio cultural e natural, reunindo coleções de azulejaria, arte oriental e artes aplicadas.

O acervo foi reunido pelo advogado, industrial e mecenas Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894–1968), que adquiriu a propriedade em 1913. O local passou por reformas na década de 1920, antes de ser transformada em museu, em 1964.

O Museu do Açude possui patrimônio artístico, arquitetônico e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1974.

Inicialmente organizado como uma fundação privada, o museu foi transferido para a tutela federal em 1983, passando a integrar a rede pública.

A unidade faz parte dos Museus Castro Maya, vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão ligado ao Ministério da Cultura.

Além de seu valor histórico, o espaço ficou famoso como cenário da novela "Roque Santeiro" (1985), quando serviu de locação para a residência da Viúva Porcina, personagem de Regina Duarte.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci