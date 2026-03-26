Museu fica na Estrada do Açude, 764, dentro do Parque Nacional da TijucaDivulgação / Museu do Açude
Fechado desde o início de fevereiro, Museu do Açude segue sem previsão de reabertura
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O evento reúne 92 municípios e 12 regiões turísticas para mostrar a força do estado fluminense
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