Valentim (à esquerda) e seu pai, Everaldo (à direita), morreram em um acidente aéreo em Rio Claro, Sul Fluminense - Reprodução / Redes sociais

Valentim (à esquerda) e seu pai, Everaldo (à direita), morreram em um acidente aéreo em Rio Claro, Sul FluminenseReprodução / Redes sociais

Publicado 30/03/2026 11:51 | Atualizado 30/03/2026 12:07





Nas redes sociais, a irmã mais velha de Everaldo lamentou profundamente sua partida e relatou que voar era o que ele mais amava fazer: "Um otimista de nascença, que se reinventou e se reergueu de todas as rasteiras que a vida lhe deu! Recusava-se a acreditar no pior, esperava confiante pelo melhor. Sobreviveu a um acidente grave, venceu um câncer e depois outro. Morreu fazendo o que mais amava fazer: voar... Vá em paz, meu irmão!".

Rio – As duas vítimas do acidente aéreo que ocorreu neste domingo (29), em Rio Claro, Sul Fluminense, são Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e Valentim Rufino da Costa, de 40, pai e filho, respectivamente. Os dois estavam a bordo juntos quando caíram na Estrada de São João Marcos, na região de Passa Três. Ambos tiveram os corpos carbonizados.Nas redes sociais, a irmã mais velha de Everaldo lamentou profundamente sua partida e relatou que voar era o que ele mais amava fazer: "Um otimista de nascença, que se reinventou e se reergueu de todas as rasteiras que a vida lhe deu! Recusava-se a acreditar no pior, esperava confiante pelo melhor. Sobreviveu a um acidente grave, venceu um câncer e depois outro. Morreu fazendo o que mais amava fazer: voar... Vá em paz, meu irmão!".

Amigos também usaram as redes para expressarem solidariedade e preces aos familiares: "Que Deus tenha misericórdia, Valentim nem curtiu sua bebê, quanta tristeza". "Meus sentimentos", "Estejam na luz celestial", comentaram.



No próprio perfil, o piloto tinha o hábito de publicar fotos e vídeos de aeronaves, da própria família, de seus animais de estimação e com membros do clube Esquadrilha Céu, do qual era comandante.

Em uma nota de pesar, a esquadrilha também expressou condolências: "É com pesar que registramos o falecimento de um amigo e aviador. Ele era piloto privado, acumulou mais de 3 mil horas de voo, realizando operações de pousos e decolagens em mais de 300 aeródromos, em 17 estados brasileiros. Empresário, utilizava a aviação em seus deslocamentos profissionais, a bordo de sua aeronave TL-3000 Sirius. Nossas condolências aos familiares e amigos", diz a nota.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em que ambos estavam era experimental e estava em situação normal.

A Polícia Civil reiterou que as diligências estão sendo tomadas para esclarecer as causas do acidente. Uma perícia será realizada para confirmar oficialmente a identidade das vítimas.