Árvore caiu sobre carro na Glória, na Zona Sul - Rede Social

Árvore caiu sobre carro na Glória, na Zona SulRede Social

Publicado 03/04/2026 08:24 | Atualizado 03/04/2026 08:40

Rio - A forte chuva que atingiu o estado na tarde desta quinta-feira (2) provocou estragos em diversos pontos do Rio. Segundo o Centro de Operações, mais de 20 quedas de árvores foram registradas, além de pontos de alagamentos. Na manhã desta sexta (3), ainda havia rastros da destruição em diferentes regiões.

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Os maiores acumulados de chuva ocorreram entre 15h e 20h em:

Os maiores acumulados de chuva ocorreram entre 15h e 20h em:

São Cristóvão: 40,4 mm

Urca: 33,6 mm

Anchieta: 29,4 mm

Madureira: 26,8 mm

Laranjeiras: 26,6 mm



Até o momento, ainda há quedas de árvores sob fiação nos seguintes endereços da Zona Norte: Rua Costa Lôbo, altura da rua Joana Alves, em Benfica; Rua Professor Carlos Chagas, altura da rua Alexandre Gasparoni, em Marechal Hermes; Praça Montese e Rua Xavier Curado, também em Marechal Hermes; Rua dos Diamantes, altura da Rua dos Ônix, em Rocha Miranda; e Avenida Dom Hélder Câmara, altura do viaduto de Benfica.



Ainda devido ao forte temporal, os trens da SuperVia chegaram a ficar paralisados. Já nesta manhã, temporariamente, trens para Japeri e Santa Cruz não realizam parada nas estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier, Piedade e Oswaldo Cruz.







A forte chuva provocou ainda a

Segundo a concessionária, a alteração ocorre em função de uma ocorrência no sistema de energia. Técnicos atuam para restabelecer totalmente a operação.A forte chuva provocou ainda a queda de uma árvore sobre um carro na Glória, na Zona Sul, no fim da tarde de quinta. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o trabalho de resgate. Apesar do susto, o motorista passa bem.

O grande acumulado provocou também alagamento diversos bairros da Região Metropolitana. Às 18h, as pistas da Ponte Rio-Niterói, em ambos os sentidos, ficaram interditadas para comboio com veículos da EcoVias, para a segurança dos motoristas devido a ventos fortes na rodovia.

Previsão do tempo

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta sexta-feira de feriado (3) o tempo na capital fluminense será influenciado por áreas de instabilidade, em conjunto com o calor e a umidade. A nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas de chuva isoladas acompanhadas de raios entre os períodos da tarde e da noite. Os ventos estarão entre fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis e elevadas, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 36°C.

No sábado (4), o tempo permanecerá instável. Há previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados. A temperatura máxima será de 33ºC e mínima de 20ºC.



No domingo (5), em função da passagem de uma frente fria no oceano, a previsão é de céu nublado e chuva fraca a moderada a partir do final da manhã. Os ventos estarão entre fracos a moderados. A temperatura máxima será de 34ºC e mínima de 22ºC.