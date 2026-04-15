Nilvanise Timóteo, mãe de Kauan, esteve no local do acidente, inconformada com a morte do filho - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Nilvanise Timóteo, mãe de Kauan, esteve no local do acidente, inconformada com a morte do filhoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 15/04/2026 10:22 | Atualizado 16/04/2026 07:48

Rio - Kauan de Souza Marques da Silva, de 18 anos, estava a bordo de um triciclo com mais três pessoas, incluindo o motorista Ware de Araújo, 69 anos, que perdeu o controle e colidiu contra um bar na esquina das ruas Cerqueira Daltro e Valério, em Cascadura, na Zona Norte, na noite de terça-feira (14). Aos prantos, a mãe do jovem, Nilvanize Timóteo de Sousa, alegou que o condutor estava embriagado e pediu por justiça.

fotogaleria

O idoso é morador da região, assim como as demais vítimas. Os rapazes eram amigos e costumavam sair juntos. Em imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que eles passam pela esquina onde ocorreu o acidente. Um outro vídeo mostra ainda os quatro se divertindo no veículo.



Veja vídeo:

Vídeo mostra triciclo momentos antes de acidente que terminou na morte de um jovem e deixou outras três pessoas feridas em Cascadura, na Zona Norte.



Divulgação pic.twitter.com/CwYqkKoSp0 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 15, 2026

Na manhã desta quarta (15), a mãe de Kauan esteve no local da colisão e demonstrou revolta com o ocorrido.

"Como que ele (motorista), com a idade que ele tem, vai botar três rapazes para poder andar naquele troço? Meu filho perdeu a vida, um garoto de 18 anos. E ele tem que pagar pela vida do meu filho! Meu filho não vai voltar, mas ele tem que pagar, ele tem que responder por isso. Eu não tô conseguindo comer desde ontem, eu não consigo nada. Meu filho estava em casa e falou: ‘Mãe, vou dar uma volta de moto’. E aí ele entrou nesse triciclo e o cara veio parar aqui. Foi uma irresponsabilidade!", afirmou a mãe.



Nilvanize acrescentou que o motorista já recebeu alta, enquanto os outros jovens permanecem internados.



"Ele já está em casa com a família e o meu filho? Os outros que estavam com ele, um menino perdeu a perna, o outro quebrou a costela e tudo. Foi irresponsabilidade dele, porque ele era um senhor de idade, ele tinha que dizer assim: ‘Não, não posso carregar três não’. Ainda mais bêbado, ele sabia que ele estava bêbado, porque todo mundo lá na rua via que ele ficava bebendo, por tanto que ele veio nessa reta aqui e aconteceu o que aconteceu", relatou.



Ela contou ainda que o filho estava em casa momentos antes do acidente. "Ele só queria se divertir. Eu ainda falei: ‘Cauã, você vai jantar?’ Ele respondeu: ‘Mãe, eu só vou dar um rolê de bicicleta’, porque ele gostava de andar com os meninos. Mas aí encontrou com esse cara que estava bebendo e chamou pra dar um rolê. Entraram os três no triciclo, com ele, mesmo sem estar no senso dele. A família dele disse que ele não lembra do que aconteceu. Então, se não lembra, é porque não estava no senso. Porque uma pessoa que está no seu senso, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Então, ele tinha bebido", disse



Por fim, a mãe reforçou o desejo de Justiça. "Eu quero saber o que vai acontecer, se ele vai responder, o que vai acontecer. Eu quero justiça pela vida do meu filho. Meu filho só tinha 18 anos. Ele só tinha 18 anos, uma vida toda pela frente. Ele não foi atropelado, não. Ele foi conduzido para a morte", concluiu.

O corpo do jovem precisou ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além de Kauan, Felipe Luxemburgo da Guerci e Leonardo Abraão de Aquino foram socorridos em estado grave e encaminhados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, enquanto Ware precisou ser levado com ferimentos moderados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que dos dois jovens, um tem quadro de saúde gravíssimo e o outro está passando por cirurgia. Já o motorista, foi atendido e recebeu alta.



O caso está sendo investigado na 29ª DP (Madureira). A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Ware. O espaço está aberto para eventuais manifestações.