Kauan de Souza Marques, 18 anos, morreu em um acidente com triciclo em Cascadura - Rede Social

Kauan de Souza Marques, 18 anos, morreu em um acidente com triciclo em CascaduraRede Social

Publicado 16/04/2026 07:59

Rio - O enterro de Kauan de Souza Marques da Silva, de 18 anos, morto em um acidente com triciclo em Cascadura, na Zona Norte, acontece na tarde desta quinta-feira (16) no Cemitério de Inhaúma. O velório está marcado para às 14h, seguido do sepultamento às 16h.

A vítima estava a bordo do veículo com mais três pessoas, incluindo o motorista, que perdeu o controle e colidiu na porta de um bar na esquina das ruas Cerqueira Daltro e Valério. Dentre os ocupantes, Felipe Luxemburgo da Guerci e Leonardo Abraão de Aquino foram socorridos em estado grave e encaminhados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde permanecem internados. Já o condutor, Ware de Araújo, 69 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas recebeu alta.

Segundo testemunhas, o veículo colidiu na porta de um bar ao tentar fazer a curva. O idoso é morador da região, assim como as demais vítimas. Os rapazes eram amigos e costumavam sair juntos. Em imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que eles passam pela esquina onde ocorreu o acidente. Um outro vídeo mostra ainda os quatro se divertindo no veículo.

Vídeo mostra triciclo momentos antes de acidente que terminou na morte de um jovem e deixou outras três pessoas feridas em Cascadura, na Zona Norte.



Divulgação pic.twitter.com/CwYqkKoSp0 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 15, 2026

Inconformada, a mãe de Kauan busca por justiça e acusa o motorista de dirigir embriagado. "Como que ele (motorista), com a idade que ele tem, vai botar três rapazes para poder andar naquele troço? Meu filho perdeu a vida, um garoto de 18 anos. E ele tem que pagar pela vida do meu filho! Meu filho não vai voltar, mas ele tem que pagar, ele tem que responder por isso. Eu não tô conseguindo comer desde ontem, eu não consigo nada. Meu filho estava em casa e falou: ‘Mãe, vou dar uma volta de moto’. E aí ele entrou nesse triciclo e o cara veio parar aqui. Foi uma irresponsabilidade!", disse.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). A perícia feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.