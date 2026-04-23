Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do Rio - Divulgação

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do RioDivulgação

Publicado 23/04/2026 16:00





Em entrevista ao programa Bahia Meio Dia, da Rede Bahia, afiliada da TV Globo, nesta quinta-feira (23), a ex-companheira, natural do Mato Grosso do Sul e que preferiu não se identificar, disse que sofreu agressões, ameaças de morte e chegou a ser mantida em cárcere privado.



Segundo ela, o suspeito a manteve presa em sua casa por quase um dia inteiro, sob constantes ameaças. “Ele tentou me matar. Sofri traumatismo craniano em dois pontos do rosto. Foram horas de terror, com socos no rosto e no corpo. Em um momento, tentou me asfixiar com um cinto”, afirmou.



A mulher também relatou que, após as agressões, foi forçada a gravar um vídeo sob coação. “Ele me filmou ensanguentada e me obrigou a dizer coisas que ele queria ouvir”, disse.



De acordo com o depoimento, o comportamento de Endreo era marcado por ciúmes excessivos e controle. “Ele era muito possessivo, especialmente por causa das minhas redes sociais. Sempre trabalhei com isso e era algo que o incomodava profundamente”, contou.



O relacionamento durou cerca de três meses. Ao perceber os sinais de agressividade, ela decidiu se afastar. Mesmo após o término, ela afirmou que continuou sendo perseguida e ameaçada por meses.



A vítima relatou ainda que, após conseguir fugir, buscou ajuda médica e registrou ocorrência. "Fiquei internada, procurei a polícia, e o Ministério Público chegou a pedir busca e apreensão, mas ele não foi preso. Ele se apresentou e saiu normalmente da delegacia”, declarou.



Segundo ela, o suspeito compareceu à delegacia enquanto ainda não havia mandado de prisão contra ele. “Menos de 24 horas depois do ocorrido, ele apareceu com advogados. Como não havia ordem judicial, foi liberado e depois desapareceu”, disse.



Ana Luiza se mudou para o Rio de Janeiro há pouco mais de um ano para investir na carreira de modelo. Aos 29 anos, ela era candidata ao Miss Cosmo Brasil.



Nas redes sociais, a modelo compartilhava sua rotina de trabalho, viagens, treinos e cuidados com a aparência. Com cerca de 35 mil seguidores, também realizava campanhas publicitárias para marcas de cosméticos e suplementos. “Ele me sequestrou, me levou para a casa dele e me manteve em cárcere privado por quase 24 horas”. Esse é o relato chocante da ex-namorada de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, 32 anos, preso em flagrante pelo feminicídio da modelo baiana Ana Luiza Mateus, de 29, que caiu do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Horas depois, ele tirou a própria vida dentro da cela da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Em entrevista ao programa Bahia Meio Dia, da Rede Bahia, afiliada da TV Globo, nesta quinta-feira (23), a ex-companheira, natural do Mato Grosso do Sul e que preferiu não se identificar, disse que sofreu agressões, ameaças de morte e chegou a ser mantida em cárcere privado.Segundo ela, o suspeito a manteve presa em sua casa por quase um dia inteiro, sob constantes ameaças. “Ele tentou me matar. Sofri traumatismo craniano em dois pontos do rosto. Foram horas de terror, com socos no rosto e no corpo. Em um momento, tentou me asfixiar com um cinto”, afirmou.A mulher também relatou que, após as agressões, foi forçada a gravar um vídeo sob coação. “Ele me filmou ensanguentada e me obrigou a dizer coisas que ele queria ouvir”, disse.De acordo com o depoimento, o comportamento de Endreo era marcado por ciúmes excessivos e controle. “Ele era muito possessivo, especialmente por causa das minhas redes sociais. Sempre trabalhei com isso e era algo que o incomodava profundamente”, contou.O relacionamento durou cerca de três meses. Ao perceber os sinais de agressividade, ela decidiu se afastar. Mesmo após o término, ela afirmou que continuou sendo perseguida e ameaçada por meses.A vítima relatou ainda que, após conseguir fugir, buscou ajuda médica e registrou ocorrência. "Fiquei internada, procurei a polícia, e o Ministério Público chegou a pedir busca e apreensão, mas ele não foi preso. Ele se apresentou e saiu normalmente da delegacia”, declarou.Segundo ela, o suspeito compareceu à delegacia enquanto ainda não havia mandado de prisão contra ele. “Menos de 24 horas depois do ocorrido, ele apareceu com advogados. Como não havia ordem judicial, foi liberado e depois desapareceu”, disse.Ana Luiza se mudou para o Rio de Janeiro há pouco mais de um ano para investir na carreira de modelo. Aos 29 anos, ela era candidata ao Miss Cosmo Brasil.Nas redes sociais, a modelo compartilhava sua rotina de trabalho, viagens, treinos e cuidados com a aparência. Com cerca de 35 mil seguidores, também realizava campanhas publicitárias para marcas de cosméticos e suplementos.

O velório de Ana Luiza foi realizado na tarde desta quinta-feira (23) na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas (BA). O sepultamento está programado para a manhã desta sexta (24).