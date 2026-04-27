PM atirou várias vezes contra carro do empresário Daniel Patrício - Reprodução / TV Globo

PM atirou várias vezes contra carro do empresário Daniel PatrícioReprodução / TV Globo

Publicado 27/04/2026 12:07

Os vídeos foram revelados pelo "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (26). Na gravação, um PM aparece atirando em direção ao veículo de Daniel sem fazer qualquer sinalização de parada ou existência de bloqueio na via.

Como justificativa para os disparos, o agente disse que o empresário teria jogado o veículo contra a equipe, não respeitando a ordem de parada. O policial afirmou que agiu em legítima defesa.

As imagens não mostram indícios de tentativa de atropelamento por parte de Daniel. Além disso, a vítima já vinha sendo monitorada pela equipe há cerca de duas horas. Os agentes trocaram informações sobre trajeto percorrido pelo carro do empresário e até indicações de ruas para interceptação, o que indica planejamento para a abordagem.

O comerciante morreu ao ser baleado dentro do próprio carro. Ele estava na companhia de três amigos, que não se feriram.



No mesmo dia do crime, dois PMs foram presos em flagrante por homicídio doloso , quando há intenção de matar. Segundo a Polícia Militar, surgiram indícios de cometimento do crime por parte dos policiais após a análise das câmeras corporais.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O Ministério Público do Rio (MPRJ) também apura as circunstâncias do ocorrido.